Die Siegesserie der SG Walluf endet Der Verbandsliga-Vierte kassiert eine 5:2-Niederlage gegen den SV Zeilsheim

SV Zeilsheim – SG Walluf 5:2 (3:1). – „Gefühlt war mehr drin, doch wir hatten gerade in der ersten Halbzeit nicht unseren besten Tag. Im zweiten Abschnitt hat die Mannschaft aber eine gute Reaktion gezeigt. Jetzt gilt es, eine neue Serie zu starten“, sagte SG-Teammanager Timo Sieben nach ereignisreichen 90 Minuten, die mit der ersten Niederlage nach sechs Spielen endete. Nach toller Vorarbeit von Tobias Bellin hatte Nils Balder per Kopf zum 1:1 getroffen. SVZ-Torjäger Gürsoy traf in der Folge per Doppelpack zum 3:1, setzte noch den von Johannes Buff verursachten Elfmeter an die Latte. Während Jan Löwer für Walluf die Chance zum 3:2 ausließ. Es fiel durch Balder nach der Pause. Der eingewechselte Yannik Hünerbein war in zwei Szenen dem 3:3 nahe, ehe Zeilsheim im Finish zwei Mal erfolgreich konterte. Die Rheingauer erwarten nun den FC Waldbrunn (So., 14 Uhr).

SG Walluf: Burghold; Johannes Buff, Prade, Winhauer, Esser, Berger, J. Dalbert, Bellin, Reichert (62. Hünerbein), Löwer, Balder.