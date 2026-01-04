Die Sieger der Herzen: Die A-Jugendspieler der SGM Mettenberg/Rissegg

Auch im Halbfinale gegen den SV Ochsenhausen geriet die Mannschaft zunächst in Rückstand. Doch erneut blieb sie ruhig, glich aus und gewann schließlich mit 2:1. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war klar, dass diese A-Jugendmannschaft nicht nur mitspielte, sondern das Turnier prägte. Die Halle bebte, Tore wurden von vielen Zuschauern überschwänglich bejubelt, und nicht wenige sahen in der SGM Mettenberg/Rissegg wohl bereits vor dem Finale den „Sieger der Herzen“.

In der Zwischenrunde der Gruppe A setzte die junge Mannschaft ihre Serie fort. Siege gegen den FV Biberach, die SG Laupertshausen/Maselheim und die SG Warthausen/Birkenhard brachten nicht nur neun Punkte, sondern auch die Gewissheit, dass es sich hier nicht um einen Zufallslauf handelte. Die Struktur, die Ruhe am Ball und der Mut in entscheidenden Situationen beeindruckten Zuschauer und Gegner gleichermaßen. Im Viertelfinale wartete mit Türkspor Biberach der Titelverteidiger. Nach einem 0:2-Rückstand drehte die SGM Mettenberg/Rissegg die Partie noch und gewann mit 3:2.

Nach dem verlorenen Endspiel im Elfmeterschießen gegen den Landesligisten FV Biberach überwog dennoch der Stolz. Betreuer Jens Carstensen fand dafür klare Worte: „Ja der Stolz überwiegt. Wenn du halt ein Elfmeterschießen verlierst, hast du ein bisschen mehr Pech gehabt wie die anderen. Aber alles in Ordnung, die Jungs haben alles gegeben, die waren heiss ohne Ende und haben viele große Mannschaften rausgeworfen.“

Historisch war dieser Erfolg ebenfalls, es war ein Novum, dass eine reine A-Jugend bei der Hallenkreismeisterschaft den zweiten Platz belegte, auch Carstensen sagte dazu: „Nein, das gab es noch nicht.“ Der Gedanke an die Zukunft dieser Spieler drängte sich auf, auch mit Blick auf den Aktivenbereich. Doch Carstensen entgegnete hier: „Die Problematik ist, dass viele von den Spielern, die jetzt in der A-Jugend sind, eben jetzt Abitur gemacht haben oder noch machen in dem Jahr, und dann zum Studieren gehen. Das heisst, wir wissen noch nicht, wie viele davon nachher wirklich auch im aktiven Bereich bei uns da sind. Schade, aber so ist gerade der Lauf der Dinge.“

Bemerkenswert war dabei nicht nur das Turnier in Biberach. Bereits am Samstag hatte dieselbe Mannschaft ein Turnier in Tettnang gewonnen und in Vöhringen den fünften Platz belegt. Die Belastung war hoch, die Intensität enorm. Entsprechend fiel auch der Abschluss des Wochenendes aus. „Die sind jetzt platt wie Flunder. Die werden jetzt glaube ich ganz schnell Richtung Heimat gehen und in die Badewanne liegen oder schlafen. Wir haben alles gegeben.“

Was bleibt, ist der Eindruck einer Mannschaft, der Fußball sichtbar alles bedeutet. Unabhängig vom verlorenen Finale zeigte die SGM Mettenberg/Rissegg, welches Potenzial in dieser Generation steckt – und dass man von diesen hungrigen Spielern auch in Zukunft noch hören dürfte.