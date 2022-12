Die SGOS baut ihre kleine Serie noch weiter aus Aufsteigerduell der Fußball-Landesliga in Bietigheim mit 2:1 gewonnen

Nach den Siegen gegen Heimerdingen und Oeffingen hat die SG Oppenweiler-Strümpfelbach das dritte Spiel in Folge gewonnen. In einer engen Partie setzte sich die SGOS im letzten Spiel vor der Winterpause bei NK Croatia Bietigheim mit 2:1 durch. Mit dem Erfolg im Aufsteigerduell zogen die Landesliga-Fußballer aus dem Murrtal an Bietigheim vorbei und haben als Fünftletzter nun Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen.

Die Gäste waren im ersten Durchgang die bessere Mannschaft. Bietigheim hatte zwar mehr Ballbesitz, doch Oppenweiler konterte gefährlich, in der 21. Minute auch erfolgreich. Marcel Friz steckte den Ball auf Julian Leitner durch, der im zweiten Versuch das 1:0 erzielte. Die Gastgeber waren vor allem nach Standards gefährlich und schlugen so sofort zurück. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld gelang Verteidiger Simon Meusel der Ausgleich (22.). Kurz vor der Halbzeit hatte Moritz Stoppel die große Chance, die SGOS erneut in Führung zu bringen, traf aber nur den Pfosten.

Im zweiten Durchgang übernahm Croatia die Kontrolle. Die Gäste kamen nur schwer auf Touren. Sie konzentrierten sich auf die Defensive und spielten die nur noch vereinzelten Konter schlecht zu Ende. Die Gastgeber hatten Chance um Chance, scheiterten aber an sich und am starken Torhüter Janis Seefeldt. In der 74. Minute feierte dann der lange verletzte Even Stoppel sein Landesliga-Debüt für Oppenweiler-Strümpfelbach. Die Einwechslung des Toptorschützen der Aufstiegssaison zeigte rasch Wirkung. Nach einem Abstoß verlängerte Marcel Friz den Ball zu Even Stoppel, der in den Strafraum eindrang und gefoult wurde. Den Elfmeter verwandelte Lukas Rosenke zum 2:1 (83.).

In den letzten Minuten drängte Bietigheim auf den Ausgleich und blieb nach Standards weiter gefährlich. Für die SGOS wiederum verpasste Fabrice Liepold nach einer Flanke von Manuel Perri die Entscheidung. Kurz darauf jubelten er und sein Team dennoch, nachdem der Erfolg in einer hitzigen Schlussphase ins Ziel gerettet war.

Mit dem Sieg kletterte der Neuling aus dem Murrtal um einen Platz hoch und hat nur noch zwei Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Nach einer langen Serie von Niederlagen gelingt dem Aufsteiger damit in den letzten drei Spielen vor Weihnachten noch ein versöhnlicher Abschluss.