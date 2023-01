Die SGM Ummendorf/Fischbach wechselt zur neuen Saison die Trainer

Dabei plant die neue SG laut den Abteilungsleitern Benjamin Prestle (TSV Ummendorf) und Christian Klumpp (SV Fischbach) nicht mehr mit dem Trainerduo Oliver Demmeler/Josip Roncevic (TSV Ummendorf) und Safet Mamudi (SV Fischbach). Es sei keine Entscheidung gegen die Trainer, es sollen einfach die gleichen Vorraussetzungen für alle Spieler geschaffen werden.

Die Trainersuche für die wahrscheinlich drei Mannschaften der Spielgemeinschaft läuft bereits schon.



Ob die erste Mannschaft der SG dann nächstes Jahr in der Bezirksliga spielt ist noch offen, da der TSV Ummendorf auch im Abstiegskampf mit dabei ist. Aktuel belegt die Mannschaft mit 17 Punkten den 15. Platz in der Tabelle (5 Siege, 2 Unentschieden, 10 Niederlagen) und hat nur zwei Zähler Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. In den letzten fünf Spielen gab es nur Niederlagen für den TSV, nach der Winterpause gilt es diesen Negativtrend zu stoppen.

Bei den Hallenkreismeisterschaften in Biberach konnte sich Ummendorf nicht für die Zwischenrunde qualifizieren.

Als Neuzugänge für die Restrunde stehen schon Alfusaineny Bah und Yahaya Dalati vom FC Wacker Biberach fest. Zum Auftakt empfängt der TSV Ummendorf am 05.03. den VfB Gutenzell.