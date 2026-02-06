Die SGM Mettenberg/Rissegg geht mit Dino Steiert in die neue Saison

Die SGM Mettenberg/Rissegg geht mit einem klaren Plan in die Rückrunde – und gibt einen Trainerwechsel zur neuen Saison bekannt. In der Kreisliga B4 Oberschwaben steht die Spielgemeinschaft derzeit mit 27 Punkten auf Platz vier, drei Punkte hinter dem Relegationsplatz und bereits zehn Punkte hinter dem Tabellenführer.
Abteilungsleiter Florian Math beschreibt den Auslöser des Trainerwechsels offen: „Simon Beck hat uns relativ frühzeitig Ende November signalisiert, das er nicht mehr als Trainer weitermachen kann, weil er Zuwachs bekommt.“ Der Verein habe das akzeptiert, auch wenn es wehtue: „Simon ist halt auch einer der seinen Job immer zu tausend Prozent macht und das kann er uns nicht mehr garantieren. Was wir natürlich völlig akzeptieren, aber natürlich auch schade finden.“
Damit war klar: Es braucht eine neue Lösung. Math spricht von einem strukturierten Prozess: „Wir hatten dann zwei externe Kontakte mit denen wir gute Gespräche hatten.“ Eine interne Nachfolge wurde zwar erwogen, doch am Ende war man sich gemeinsam mit Gregor Prusko einig, dass es einfach jetzt eine externe Lösung braucht.
Dass die Wahl auf Dino Steiert fällt, begründet Math vor allem mit dessen Profil im Umgang mit jungen Spielern: „Es war fast schon ein Luxusproblem, sich unter den zwei Kandidaten zu entscheiden, aber letztendlich ist die Entscheidung für Dino Steiert gefallen.“ Ausschlaggebend sei unter anderem gewesen, das er aus dem Jugendbereich brutal viel mitbekommt und lange die A-Jugend trainiert hat, sei es der FV Biberach oder der FV Olympia Laupheim
Steiert bringe zudem Erfahrungen aus dem Aktivenbereich mit, unter anderem als Trainer des SV Baustetten und zuletzt in der Saison 23/24 beim SV Ochsenhausen. Math verweist darauf, dass Steiert schon in Baustetten einen super Job gemacht hat, auch schon mit vielen jungen Spielern und dort mit einer guten Mischung aus Jung und Alt etwas gutes aufgebaut hat. „Dino passt perfekt in dieses Trainerprofil, das wir uns als externer Trainer so vorgestellt haben.“
Math betont: „Das mit Dino ist definitiv auch was Langfristiges, wir haben uns auf eine bestimmte Zeit geeinigt und wir machen uns da auch gar keinen Druck. Aktuell führen wir gerade Gespräche mit den Spielern über die neue Saison, es haben eigentlich alle bis auf zwei zugesagt, die Gespräche stehen dort noch aus.“
Die sportliche Marschroute bleibt ambitioniert. Math sagt dazu: „Wo wir in der kommenden Saoison dann starten wissen wir nicht, aktuell ist noch alles drin. Eventuell schaffen wir auch noch die Kreisliga A. Klar ist der Aufstieg in diese Liga auch unser langfristiges Ziel um dort wieder eine gute Rolle zu spielen.“ Entscheidend sei jedoch zunächst das Fundament: „Momentan ist unser Ziel einfach eine Einheit bei der SGM aus den jungen Spieler, die wir haben und jetzt in den nächsten Jahren dazubekommen aufzubauen.“
Der neue Trainer selbst beschreibt seinen Antrieb passend zur Vereinslinie: „Es ist für mich eine sehr reizvolle Aufgabe, ein Team zu formen und über die nächsten Jahre viele junge Spieler heranzuführen.“ Dazu komme die Infrastruktur: „Durch die Nutzung der Sportanlagen in Mettenberg, Rissegg und im Winter auf Kunstrasen Biberach sind gute Bedingungen vorhanden.“ Auch das Umfeld spielt eine Rolle: „Einige Personen in verantwortlichen Positionen und auch ein paar Spieler sind mir noch aus der Zeit als Jugendtrainer noch bekannt. Die Anfrage kam nach meiner geplanten Auszeit genau zum richtigen Zeitpunkt.“
Für die Rückrunde gibt es personelle Impulse: Als Neuzugänge präsentiert die SGM Rückkehrer Kevin Korell (26) von der TSG Achstetten, der zugleich Co-Spielertrainer wird. Zudem kommt Alexander von Tomkewitsch (27) von der SGM Laupertshausen/Maselheim. Das Trainerteam wird laut Math durch Christian Seufert, der die Zweite trainiert, vervollständigt. Außerdem bleibt Luca Binder nach wie vor Torwarttrainer.