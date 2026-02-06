Die SGM Mettenberg/Rissegg geht mit Dino Steiert in die neue Saison Es gab in der Winterpause auch zwei Neuzugänge von Matthias Kloos · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Simon Beck (links im Bild) und Dino Steiert – Foto: SGM/ Werbedesign Denzel

Die SGM Mettenberg/Rissegg geht mit einem klaren Plan in die Rückrunde – und gibt einen Trainerwechsel zur neuen Saison bekannt. In der Kreisliga B4 Oberschwaben steht die Spielgemeinschaft derzeit mit 27 Punkten auf Platz vier, drei Punkte hinter dem Relegationsplatz und bereits zehn Punkte hinter dem Tabellenführer.

Abteilungsleiter Florian Math beschreibt den Auslöser des Trainerwechsels offen: „Simon Beck hat uns relativ frühzeitig Ende November signalisiert, das er nicht mehr als Trainer weitermachen kann, weil er Zuwachs bekommt.“ Der Verein habe das akzeptiert, auch wenn es wehtue: „Simon ist halt auch einer der seinen Job immer zu tausend Prozent macht und das kann er uns nicht mehr garantieren. Was wir natürlich völlig akzeptieren, aber natürlich auch schade finden.“ Damit war klar: Es braucht eine neue Lösung. Math spricht von einem strukturierten Prozess: „Wir hatten dann zwei externe Kontakte mit denen wir gute Gespräche hatten.“ Eine interne Nachfolge wurde zwar erwogen, doch am Ende war man sich gemeinsam mit Gregor Prusko einig, dass es einfach jetzt eine externe Lösung braucht.

Die Entscheidung für Dino Steiert Dass die Wahl auf Dino Steiert fällt, begründet Math vor allem mit dessen Profil im Umgang mit jungen Spielern: „Es war fast schon ein Luxusproblem, sich unter den zwei Kandidaten zu entscheiden, aber letztendlich ist die Entscheidung für Dino Steiert gefallen.“ Ausschlaggebend sei unter anderem gewesen, das er aus dem Jugendbereich brutal viel mitbekommt und lange die A-Jugend trainiert hat, sei es der FV Biberach oder der FV Olympia Laupheim Steiert bringe zudem Erfahrungen aus dem Aktivenbereich mit, unter anderem als Trainer des SV Baustetten und zuletzt in der Saison 23/24 beim SV Ochsenhausen. Math verweist darauf, dass Steiert schon in Baustetten einen super Job gemacht hat, auch schon mit vielen jungen Spielern und dort mit einer guten Mischung aus Jung und Alt etwas gutes aufgebaut hat. „Dino passt perfekt in dieses Trainerprofil, das wir uns als externer Trainer so vorgestellt haben.“