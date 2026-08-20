Die SGM Ingstetten/Schießen erstrahlt zum Saisonstart in neuem Glanz von Thomas Pfenninger · Heute, 09:17 Uhr · 0 Leser

– Foto: Verein

Pünktlich zum 15-jährigen Bestehen schlägt die SGM Ingstetten/Schießen ein neues Kapitel auf. Die Roggenburger Kicker präsentieren ein neues Vereinslogo. "Ein klassisches Fußballlogo" sollte es sein, welches den altbekannten aber ausgedienten "SGM-Schriftzug" ablösen sollte, und zugleich die Verbundenheit zur Heimat zeigt. Das besondere dabei sind die beiden integrierten Klostertürme, die die Verbindung zur Heimat und den eigenen Werten sichtbar machen sollen. Ein Detail, dass alle Roggenburger verbindet.

Enthüllt wurde das neue Logo im Rahmen des 15-jährigen Jubiläums - passend zum Anlass von einem ganz besonderen Gast: dem ehemaligen FIFA-Schiedsrichter Babak Rafati. "Unser neues Logo steht für das, was die SGM ausmacht: Heimat, Zusammenhalt und Leidenschaft für den Fußball. Nach 15 Jahren war es an der Zeit, unserer SGM auch optisch eine eigene Identität zu geben. Wir sind stolz auf unsere Wurzeln und gleichzeitig bereit für die nächsten Kapitel.", erklärt der sportliche Leiter Thomas Pfenninger.