Die SGM Gammertingen/Kettenacker holt sich den ersten Reservepokal

– Foto: Matthias Kloos

Die SGM Gammertingen/Kettenacker hat den erstmals ausgetragenen Reservepokal gewonnen und damit ein neues Kapitel im Wettbewerb des Bezirks Oberschwaben geschrieben. Im Finale setzte sich die Mannschaft mit 4:1 gegen die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren durch. Bemerkenswert war dabei nicht nur der klare Endstand, sondern vor allem der Verlauf: Gammertingen/Kettenacker geriet zunächst in Rückstand, blieb danach aber stabil und drehte die Partie.

Trainer Frank Hauser lobte nach dem Spiel vor allem die Ruhe und Disziplin seiner Mannschaft. „Da muss ich ein Kompliment meiner Mannschaft machen, indem sie ganz ruhig sachlich das Spiel 90 Minuten nach 1:0 Rückstand ruhig geblieben ist. Sie haben das Ding soverän runtergespielt haben, jeder Spieler hat seinen Teil dazu beitragen, war kämpferisch stark und hat diszipliniert gespielt.“

Auf dem Sportgelände in Sulmingen brachte Moritz Lutz die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren in der 21. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause gelang Marcel Schmid in der 43. Minute der Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel übernahm Gammertingen/Kettenacker zunehmend die Kontrolle. Alexander Sauter traf in der 48. Minute zum 2:1 und erhöhte in der 71. Minute auf 3:1. Den Schlusspunkt setzte Lukas Miller in der 86. Minute mit dem 4:1.

Für die SGM Gammertingen/Kettenacker hat dieser Pokalwettbewerb offenbar über den Titel hinaus Bedeutung. Hauser betonte, dass die erstmalige Austragung des Reservepokals seiner Mannschaft spürbar geholfen habe. „Die Geschichte hat uns als Verein so viel geholfen, weil uns das als Reserve dann durch die ganzen Spiele Runde für Runde zusammengeschweißt hat und uns als Mannschaft wachsen lassen. Jetzt sind wir auch eine anerkannte zweite Mannschaft im Verein.“ Besonders wichtig sei die neue Wertschätzung innerhalb des Vereins: „Jeder ist stolz dort zu spielen.“

Auch die Rahmenbedingungen des Finaltags passten. Der TSG Maselheim/Sulmingen und der Schiedsrichtergruppe Riss gebührt für die Organisation und den reibungslosen Ablauf Anerkennung. Auf dem Sportgelände in Sulmingen war nicht nur sportlich einiges geboten, auch für das leibliche Wohl der rund 1800 Zuschauer an diesem Tag war gesorgt. Es folgte danach auch noch das Spiel der Aktiven zwischen der SGM Äpfingen/Baltringen und der SGM Ummendorf/Fischbach, das wie von FuPa berichtet Äpfingen sensationell für sich entscheiden konnte.

Nach dem Pokalsieg der SGM Gammertingen/Kettenacker durfte schließlich auch gefeiert werden. Hauser sagte mit einem Augenzwinkern: „Die, die nicht frei haben, rufen sicherlich jetzt ihren Arbeitgeber an.“ Zugleich zog er ein positives Fazit des gesamten Wettbewerbs. „Also der Bezirkspokal war eine tolle Sache. Es hat allen Spaß gemacht, auch wenn die Wege zum Teil richtig weit fahren.“ Der sportliche Wert sei ebenso deutlich geworden wie die Wirkung auf die Mannschaft: „Aber es hat auch zusammengeschweißt, echt eine coole Sache und nächstes Jahr gerne wieder.“



