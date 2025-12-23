 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Die SGM Albeck/Göttingen verpflichtet einen neuen Trainer

Fahrudin Behremović übernimmt die Mannschaft zur Winterpause

Die sportliche Lage der SGM Albeck/Göttingen zur Winterpause ist eindeutig. Mit vier Punkten aus 15 Spielen, einem Sieg, einem Unentschieden und 13 Niederlagen steht die Spielgemeinschaft etwas abgeschlagen auf dem letzten Platz der Kreisliga A2 Donau/Iller. Der Rückstand ist beträchtlich, die Aufgabe für die Rückrunde entsprechend groß. Nach einer Hinrunde, die sportlich wie strukturell nicht den Erwartungen entsprach, zieht der Verein nun personelle Konsequenzen an der Seitenlinie.

Die Verantwortlichen der SGM sprechen über die Entwicklung der vergangenen Monate. „Nach einer nicht zufriedenstellenden Hinrunde inklusive Trainerwechsel, der leider nicht den erhofften Impuls gebracht hat“, sei klar gewesen, dass eine nachhaltige Lösung gefunden werden müsse. Interimstrainer Gerd Waidelich hatte die Mannschaft bis zur Winterpause betreut, konnte den sportlichen Abwärtstrend jedoch nicht entscheidend stoppen.

Ein Trainer nach klar definiertem Profil

Laut eigenen Angaben hat die SGM nun einen Trainer gefunden der genau den Vorstellungen entsrpricht. Der Verein setzt dabei bewusst auf eine Mischung aus Alter und Erfahrung: „Jung, aber dennoch schon einige Erfahrungen als Cheftrainer, eine klare Spielidee und Struktur, um unseren großen Kader in eine hoffentlich erfolgreiche Rückrunde zu führen.“ Es übernimmt nun der 38-jährige Fahrudin Behremović aus Ludwigsfeld die Verantwortung, der sowohl als Spieler als auch als Trainer unterschiedliche Stationen vorweisen kann.

Erfahrung aus vielen Rollen

Behremović bringt einen vielseitigen Hintergrund mit. Als aktiver Spieler stand er unter anderem beim SV Ljiljan Ulm, dem TSV Neu-Ulm, dem Holzschwanger SV sowie dem TSV Bernstadt auf dem Platz, wo ein Kreuzbandriss einen längeren Einschnitt bedeutete. Als Trainer sammelte er bereits 3,5 Jahre Erfahrung beim SV Thalfingen sowie weitere 1,5 Jahre beim SV Ljiljan Ulm. Diese Kombination aus eigener Spielerbiografie und mehrjähriger Trainertätigkeit soll nun helfen, die Mannschaft neu auszurichten.

Ein schwieriger Weg mit offenem Ausgang

Dass die Rückrunde eine enorme Herausforderung wird, steht außer Frage. Der Abstand zum rettenden Ufer ist groß. Dennoch verbindet die SGM Albeck/Göttingen mit der Verpflichtung von Fahrudin Behremović die Hoffnung auf einen neuen Impuls.

