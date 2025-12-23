Die SGM Albeck/Göttingen verpflichtet einen neuen Trainer

Die Verantwortlichen der SGM sprechen über die Entwicklung der vergangenen Monate. „Nach einer nicht zufriedenstellenden Hinrunde inklusive Trainerwechsel, der leider nicht den erhofften Impuls gebracht hat“, sei klar gewesen, dass eine nachhaltige Lösung gefunden werden müsse. Interimstrainer Gerd Waidelich hatte die Mannschaft bis zur Winterpause betreut, konnte den sportlichen Abwärtstrend jedoch nicht entscheidend stoppen.

Ein Trainer nach klar definiertem Profil



Laut eigenen Angaben hat die SGM nun einen Trainer gefunden der genau den Vorstellungen entsrpricht. Der Verein setzt dabei bewusst auf eine Mischung aus Alter und Erfahrung: „Jung, aber dennoch schon einige Erfahrungen als Cheftrainer, eine klare Spielidee und Struktur, um unseren großen Kader in eine hoffentlich erfolgreiche Rückrunde zu führen.“ Es übernimmt nun der 38-jährige Fahrudin Behremović aus Ludwigsfeld die Verantwortung, der sowohl als Spieler als auch als Trainer unterschiedliche Stationen vorweisen kann.

Erfahrung aus vielen Rollen



Behremović bringt einen vielseitigen Hintergrund mit. Als aktiver Spieler stand er unter anderem beim SV Ljiljan Ulm, dem TSV Neu-Ulm, dem Holzschwanger SV sowie dem TSV Bernstadt auf dem Platz, wo ein Kreuzbandriss einen längeren Einschnitt bedeutete. Als Trainer sammelte er bereits 3,5 Jahre Erfahrung beim SV Thalfingen sowie weitere 1,5 Jahre beim SV Ljiljan Ulm. Diese Kombination aus eigener Spielerbiografie und mehrjähriger Trainertätigkeit soll nun helfen, die Mannschaft neu auszurichten.

Ein schwieriger Weg mit offenem Ausgang



Dass die Rückrunde eine enorme Herausforderung wird, steht außer Frage. Der Abstand zum rettenden Ufer ist groß. Dennoch verbindet die SGM Albeck/Göttingen mit der Verpflichtung von Fahrudin Behremović die Hoffnung auf einen neuen Impuls.