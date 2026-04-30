Die SGM Äpfingen sorgt für die Sensation im Halbfinale





Schon früh in der 20. Minute sah Frank Dehne vom FC Mengen nach einer Notbremse die Rote Karte. Kurz nach der Pause brachte Fabian Bogenrieder die SGM Äpfingen/Baltringen in der 46. Minute mit 1:0 in Führung. Der FC Mengen kam dann in der 70. Minute durch einen Foulelfmeter von Ladislav Varady zum Ausgleich. In der 75. Minute sah Martin Steiner auf Seiten der Gastgeber nach wiederholten Foulspiel Gelb-Rot. Danach blieb es in einer kampfbetonten Schlussphase beim 1:1 und somit ging es ins Elfmeterschießen, das die Gastgeber für sich entscheiden konten.

Trainer Stefan Müller sah den Erfolg als Ergebnis eines klaren Plans. „Die Jungs haben den Matchplan, den wir hatte überragend umgesetzt. Wir sind erst mal tief gestanden, wollten auf Konter gehen, wollten denen das Leben so schwer wie möglich machen.“ Seine Mannschaft habe genau jene Intensität gezeigt, die nötig war: „Wir wollten die Zweikämpfe gewinnen, wollten auch in die Köpfe von Mengen reinkommen, dass sie auch merken, ok wir können auch was und das haben wir überragend geschafft. Die rote Karte hat natürlich dann auch noch mitgespielt, aber am Ende ist es ein verdienter Sieg. Von dem her sind wir überglücklich.“

Beck wird im Elfmeterschießen zum Pokalhelden

Zum entscheidenden Faktor wurde Ersatztorwart Marcel Beck. Kurz vor dem Elfmeterschießen wurde er für Nicolai Hagel eingewechselt – und hielt anschließend zwei Elfmeter. Den entscheidenden Strafstoß verwandelte Philipp Lutz zum 5:4. Beck selbst fasste den Abend emotional zusammen: „Es war ein super Spiel von uns und wir haben bombastisch gespielt. Wir haben den Gegner unter Druck gesetzt haben und sind zu guten Chancen gekommen. Wir haben das das 1:0 gemacht und leider dann das 1:1 bekommen. Jetzt ist es scheißegal, wir haben das Ding und sind im Finale.“

Finale als Abschiedshighlight

Für Müller wird das Endspiel auch persönlich besonders. „Es ist für mich das erste Mal, dass ich im Pokalfinale bin. Das wird ein mega Spiel für uns alle. Für mich natürlich auch, es wird so mit das Abschiedsspiel in dieser Saison. Da hätte ich auch nicht damit gerechnet, dass wir noch so erfolgreich sind dieser Saison.“ Wie schon von FuPa berichtet werden Stefan Müller und die SGM nach dieser Saison getrennte Wege gehen. Der Gegner im Finale ist die SGM Ummendorf/Fischbach, die ihr Halbfinale gegen den FC Ostrach klar mit 6:0 gewann. Müller formuliert das Ziel deutlich: „Auch gegen Ummendorf im Derby wird es richtig geil und wir wollen natürlich den Pokal jetzt holen.“

Auf Kurs in der Kreisliga A



In der Liga läuft es derzeit zudem hervorragend. Nach dem denkwürdigen 4:3-Sieg gegen die SGM Warthausen/Birkenhard, bei dem Äpfingen/Baltringen einen 1:3-Rückstand noch drehte, sprang die Mannschaft auf Platz zwei. Müller sagt: „Wir wollen auch definitiv in die Relegation und wir wollen auch über die Relegation aufsteigen. Das ist unser Ziel, der Sieg heute hat uns nochmal Selbstvertrauen und einen Schub gegeben. Ich glaube an die Mannschaft, dass wir auf jeden Fall über die Relegation aufsteigen können.“



