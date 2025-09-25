Die Kirchheimer (blau) sind zuletzt etwas außer Tritt geraten. – Foto: Berthold Gebhard

Die SGK will raus aus der Ergebniskrise Verbandsliga +++ Kirchheims Trainer Manuel Moser hat trotz drei Niederlagen in Serie nichts auszusetzen +++ Gegen Bretten ist ein Dreier aber Pflicht

Lob hört jeder gerne. Irgendwann ist es aber auch mal gut, das findet jedenfalls Manuel Moser. "Wenn du dann mal wieder hören musst, wie super du gewesen bist, obwohl du keine Punkte geholt hast, reicht mir das ehrlich gesagt", sagt der Trainer der SG Heidelberg-Kirchheim.

Gegen Spielberg und letzten Freitag verspielte seine Elf jeweils eine Führung und stand am Ende mit leeren Händen da. "Einfach ausgedrückt fehlt uns vor dem Tor das nötige Quäntchen Glück", sagt der 38-Jährige. An Möglichkeiten mangelt es nämlich nicht, wie er weiter anmerkt, "wir hätten in beiden Spielen dem 1:0 ein 2:0 nachlegen können, wenn nicht sogar müssen." Immer wieder stimmen Einstellung und Herangehensweise der Heidelberger Südstädter. Nun fehlt, einfach ausgedrückt ein Erfolgserlebnis, um wieder regelmäßig zu punkten. "Für die Jungs wünsche ich mir, dass sie sich für ihren Aufwand belohnen", sagt Moser.

Vor dem anstehenden Heimspiel am Samstag gegen den VfB Bretten ist dennoch Druck auf dem Kessel und diese Voraussetzung versucht er auch gar nicht erst herunterzuspielen: "Die Brettener sind ähnlich stark wie wir einzuschätzen, deshalb müssen wir Heimspiele wie dieses ganz einfach gewinnen." Die Vorbereitung dafür verlief jedenfalls nach Wunsch. Das zurückliegende Freitagspiel in Mühlhausen bot die Möglichkeit das komplette Wochenende frei zu machen, in den drei Trainingseinheiten ab Montag tüftelten Moser und seine Schützlinge intensiv am Torabschluss, damit die Ergebniskrise endlich ihr Ende findet.