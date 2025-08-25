Die SGE Bedburg-Hau zeigt eine starke Reaktion

Gut erholt von der derben Niederlage bei der DJK Twisteden hat sich der Bezirksligist SGE Bedburg-Hau gegen den Nachbarn Alemannia Pfalzdorf präsentiert. Die Mannschaft von Trainer Bernard Alijaj zeigte beim 5:3 (3:1)-Erfolg eine über weite Strecken gute Leistung. Erst in der Schlussphase ließ die Konzentration nach und die SGE kassierte noch zwei unnötige Gegentore.

„Unsere Gegentore waren absolut überflüssig und dementsprechend ärgerlich. Doch letztendlich haben wir über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht und viele Chancen herausgespielt“, sagte Alijaj unmittelbar nach der Partie. Sein Gegenüber, Raphael Erps, ärgerte sich über die Niederlage. „In nur zehn Minuten haben wir das Spiel hergegeben. Das darf einfach nicht passieren. Dieses Mal haben wir einige Sachen nicht gut gemacht. Daraus müssen wir aber unsere Schlüsse ziehen“, so der Alemannia-Coach.

Anfangs agierte der Gast deutlich gefälliger und ging auch verdientermaßen durch einen Kopfball von Christian Emmers (12.) in Führung. Aber die SGE arbeitete sich in die Partie zurück und hatte zudem Glück. Denn als Pfalzdorfs Tom Janßen im Mittelfeld einen katastrophalen Fehlpass hingelegt hatte, handelte der Gastgeber blitzschnell. Es folgte ein langer Ball auf Falko Kersten, der auf und davon zog und Keeper Levi Eckermann keine Chance ließ. Das war der Knackpunkt der Partie.

Nur sieben Minuten später war es wieder der Routinier, der den Ball gedankenschnell in den Winkel wuchtete. Für klare Verhältnisse sorgte noch vor der Pause Fabian Berntsen, der das 3:1 erzielte.

Vorentscheidung durch Berntsen

Berntsen war es auch, der die Vorentscheidung einleitete. Mit einem blitzsauberen Pass setzte er Theo Panke ein – und schon stand es 4:1 (48.). Erst als Berntsen, der als Strippenzieher und Spielgestalter einen guten Auftritt hinlegte, vom Platz ging, kam die Alemannia wieder besser ins Spiel. Zwar kassierte sie noch durch Timon Janßen (73.) den Treffer zum 1:5, doch die Moral scheint bei der Alemannia intakt zu sein, denn sie steckte nicht auf und kam noch durch Luca Stratemann (81.) und Jamie Caspers (90.) zu zwei Treffern. Zu weiteren Toren reichte es für die Pfalzdorfer am Ende nicht mehr.

SGE Bedburg-Hau: Puff - Gorißen, Dittrich, Schümmer, Tekaat (82. Gerard), Claaßen, Berntsen (56. Diedenhofen), Deckers, Helmus (74. Rode), Kersten (65. Janßen), Panke (79. Ngesang).

Alemannia Pfalzdorf: Eckermann - Janßen, Rothemel, Schiefer (56. Völpert), Urbanek, Stratemann, Emmers, Saat (72. Kanders), Mildenberger, Emmers, Flounders (56. Caspers), Helmus.