Die SGE Bedburg-Hau stoppt ihre Niederlagenserie Der Landesligist erreicht ein 1:1 beim SV Genc Osman. Das Team vergibt in der Schlussphase gute Chancen zum Sieg.

Die SGE Bedburg-Hau hat beim Rückrundenstart in der Landesliga einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf geholt und die Serie von drei Niederlagen in Folge beendet. Sie erreichte am Samstag beim SV Genc Osman Duisburg ein 1:1 (1:1). „Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich absolut einverstanden. Von den Chancen her wäre durchaus ein Sieg für uns drin gewesen. Aber mit einem Punkt können wir auch gut leben“, sagte Trainer Sebastian Kaul.

Sein Team war gut in die Partie gestartet und nach einem Konter durch ein Tor von Tom Versteegen (12.) früh in Führung gegangen. In der Folgezeit verpasste es die SGE aber, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Jefferson Gola, dem zweimal die Entschlossenheit fehlte, sowie FelixBeeker ließen gute Chancen ungenutzt. „Ein 2:0 wäre in dieser Phase wichtig für uns gewesen. Danach hat Genc Osman mehr vom Spiel gehabt, ist aber selten wirklich gefährlich geworden“, sagte Kaul. Trotzdem gelang dem Gegner durch Emre Onur (24.) der Ausgleich.

Kaul stellte dann für die zweite Halbzeit taktisch um. „Denn Genc Osman war am Drücker. Und ich wollte wieder mehr Stabilität in unseren Auftritt bringen“, so der Trainer. Ein großes Lob sprach er Niklas Puff, Keeper Nummer drei im Kader, der am Samstag einspringen musste, aus. „Er hat in dieser Phase alles weggeholt, was für Gefahr hätte sorgen können.“