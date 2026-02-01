Die SGE Bedburg-Hau macht’s in Unterzahl noch einmal richtig spannend

Die Gastgeber verstärkten anschließend ihre Offensivbemühungen, aber dabei sprangen nur einige Ecken heraus. Gefährlich wurde es dafür auf der anderen Seite. DJK-Torjäger Torben Schellenberg, den die SGE-Abwehr insgesamt gut im Griff hatte, scheiterte an Maas (22.). Sechs Minuten später erhöhte sein Stürmerkollege Tom Cappel nach einem Fehler von Maas per Kopf auf 2:0 für die Gäste. In der 35. Minute schien das nächste Debakel seinen Lauf zu nehmen, nachdem Fabian Rasch nach einem Missverständnis in der SGE-Abwehr nicht lange fackelte und auf 3:0 für den Tabellendritten stellte. Aber diesmal zeigte die SGE Moral und kam nach einem Kopfball von Niclas Pohle Sekunden vor dem Pausenpfiff zum Anschlusstreffer.

Der Gastgeber kam aggressiv und motiviert aus der Kabine, hatte die größeren Spielanteile und baute mehr Druck auf. Es fehlte aber an der nötigen Durchschlagskraft. In der 66. Minute folgte der nächste Nackenschlag für die Hausherren, als Cappel einen von Maas verursachten Foulelfmeter souverän verwandelte. Zehn Minuten später handelte sich der junge SGE-Verteidiger Fabio Dittrich die Gelb-Rote Karte ein.

Turbulente Schlussminuten