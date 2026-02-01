Die SGE Bedburg-Hau macht’s in Unterzahl noch einmal richtig spannend

Die höchste Saisonniederlage hatte sich Bezirksligist SGE Bedburg-Hau gleich einmal am ersten Spieltag eingehandelt. Das 0:8 bei der DJK Twisteden wollte die Mannschaft selbstverständlich nicht auf sich sitzen lassen – im Hasselter IGETEC-Sportpark standen die Zeichen am Sonntag auf Revanche.
Daraus wurde allerdings nichts. Der Tabellendritte aus Twisteden gewann zum Rückrundenstart die Neuauflage mit 5:3 (3:1) und bleibt damit dem Spitzenduo VfL Rhede und SF Broekhuysen hartnäckig auf den Fersen. Nach einer zögerlichen Anfangsphase ging schnell die Post ab. Mit dem ersten Torschuss der Partie gingen die Gäste in Führung. Nach einem Abstimmungsfehler in der SGE-Abwehr kam Nico Lenz (11.) an der Strafraumgrenze frei zum Schuss – der Ball schlug unhaltbar für SGE-Torhüter Jan-Jendrik Maas im Winkel ein.
Die Gastgeber verstärkten anschließend ihre Offensivbemühungen, aber dabei sprangen nur einige Ecken heraus. Gefährlich wurde es dafür auf der anderen Seite. DJK-Torjäger Torben Schellenberg, den die SGE-Abwehr insgesamt gut im Griff hatte, scheiterte an Maas (22.). Sechs Minuten später erhöhte sein Stürmerkollege Tom Cappel nach einem Fehler von Maas per Kopf auf 2:0 für die Gäste. In der 35. Minute schien das nächste Debakel seinen Lauf zu nehmen, nachdem Fabian Rasch nach einem Missverständnis in der SGE-Abwehr nicht lange fackelte und auf 3:0 für den Tabellendritten stellte. Aber diesmal zeigte die SGE Moral und kam nach einem Kopfball von Niclas Pohle Sekunden vor dem Pausenpfiff zum Anschlusstreffer.
Der Gastgeber kam aggressiv und motiviert aus der Kabine, hatte die größeren Spielanteile und baute mehr Druck auf. Es fehlte aber an der nötigen Durchschlagskraft. In der 66. Minute folgte der nächste Nackenschlag für die Hausherren, als Cappel einen von Maas verursachten Foulelfmeter souverän verwandelte. Zehn Minuten später handelte sich der junge SGE-Verteidiger Fabio Dittrich die Gelb-Rote Karte ein.
In der Schlussphase überschlugen sich noch einmal die Ereignisse. Zuerst sorgte Leon Claaßen (89.) in Unterzahl per Kopf nach Ecke von Henrik Schümmer für den Anschlusstreffer, Falko Kersten brachte die SGE zu Beginn der sechsminütigen Nachspielzeit auf 3:4 heran. Den Schlusspunkt setzte aber Twistedens Nils Teichert (90.+ 6).
„Wir haben zwei Gesichter gezeigt. In Hälfte eins waren wir zu naiv, in Hälfte zwei waren wir mutiger. Wir haben unsere Gäste zu den Toren eingeladen. Die Schlussoffensive in Unterzahl kam zu spät", sagte SGE-Coach Bernard Alijaj. „Mir fehlte heute die halbe Mannschaft. Im Tor stand Steffen Kaenders von den Alten Herren, außerdem haben einige Spieler aus der Reserve ausgeholfen, die ihre Sache sehr gut gemacht haben. Die erste Halbzeit war abgesehen vom ärgerlichen Anschlusstreffer sehr gut. Unter dem Strich bin ich zufrieden, da wir das Spiel nicht mehr aus der Hand gegeben haben“, sagte DJK-Coach Marcel te Nyenhuis.
SGE Bedburg-Hau: Maas - Tekaat, Schümmer, Dittrich, Rode, Claaßen, Deckers, Hoenselaar, Helmus, Pohle (67. Kersten), Panke (82. Ngesang).
DJK Twisteden: Kaenders - A. Rasch, F. Rasch (87. Pooth), L. Douteil (37. Alzedaue), Kleuskens, Cappel, Hirschmann, Lenz (80. Teichert), Baumann (77. Ingenleuf), Iland (67. Dennesen), Schellenberg.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: