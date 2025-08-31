Die SGE Bedburg-Hau hat ein Abwehrproblem

Bezirksligist SGE Bedburg-Hau muss dringend seine Abwehr stabilisieren. Die Mannschaft verlor am Sonntag das Nachbarschaftsduell bei den Sportfreunden Broekhuysen mit 1:4 (0:2) und hat damit in den ersten drei Spielen bereits 15 Gegentreffer kassiert.

Entsprechend bedient zeigte sich Trainer Bernard Alijaj nach dem Schlusspfiff: „Wir verlieren die Bälle in der Vorwärtsbewegung viel zu leichtfertig. Das muss dringend besser werden, weil das auch in den ersten beiden Partien unser Problem war. Natürlich ist das ärgerlich, aber daran müssen wir jetzt arbeiten.“

Die Sportfreunde erwischten den perfekten Start – auch dank tatkräftiger Unterstützung der Gäste-Defensive. Nach einem Ballverlust blieb Maurice Horster (3.) im Eins gegen Eins eiskalt und traf zum 1:0. Die SGE zeigte sich im Anschluss auch gefährlich, verpasste aber den Ausgleich.

Die Gastgeber machten es dann besser und erhöhten. Norman Kienapfel (29.) musste nach einer schönen Kombination nur noch ins leere Tor einschieben. Spätestens mit dem 3:0 durch ein Eigentor von SGE-Spieler Christoph Gorißen (56.) war die Begegnung entschieden. Nach einem weiteren fatalen Ballverlust im Aufbau der Gäste schnürte Horster (78.) den Doppelpack, bevor Julian Diedenhofen (88.) mit dem Ehrentreffer für die SGE den 1:4-Endstand markierte.

Clarke sieht Potenzial zur Verbesserung

Trotz des zweiten Heimsieges in Folge sah Sportfreunde-Trainer Sebastian Clarke auch schwächere Phasen seiner Mannschaft: „Wir waren zu Beginn sehr griffig und haben einen guten Start erwischt. Das ist uns dann zwischendurch immer wieder abhanden gekommen. Daran wollen wir arbeiten und nächste Woche auch auswärts nachlegen.“

Dann wartet mit einem Freitagabendspiel beim TSV Weeze eine schwierige Aufgabe. Die SGE empfängt am kommenden Sonntag den bislang sehr starken Aufsteiger Westfalia Anholt.

SF Broekhuysen: Schaffers – Belzek, Lachmann, Schermas, Kienapfel (76. Peters), Hesen (68. Brock), Hünnekens, Thier, Hannaleck (81. Brüx), Horster, van Bühren (68. Beterams).

SGE Bedburg-Hau: Puff – Dittrich, Gorißen, Schümmer, Rode, Berntsen, Claaßen (84. Janssen), Deckers, Helmus (63. Gerard), Panke (76. Ngesang), Kersten.