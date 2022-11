Die SGA wirft SV Mochenwangen aus dem Pokalwettbewerb

Bezirkspokal Bodensee : 3. Runde

SG Aulendorf – SV Mochenwangen 3:1 (2:0)

Die SGA gewinnt im Bezirkspokal überraschend gegen den Bezirksligist SV Mochenwangen verdient mit 3:1. Dadurch ziehen die Jungs von Trainer Rainer Schnell ins Achtelfinale ein und empfangen Anfang April 2023 den nächsten Bezirksligist, den SV Baindt.

Von Beginn an entwickelte sich im Stadion am Lehmgrubenweg vor ca. 400 Zuschauern ein rasantes stets faires Pokalspiel zwischen den beiden benachbarten Vereinen. Dabei erwischte die SG Aulendorf den besseren Start und ging bereits nach 11 Minuten mit 1:0 in Führung. Vorausgegangen war ein Handspiel eines Mochenwanger Spielers im eigenen Strafraum. Den fälligen Elfmeter verwertete Andreas Maucher im Nachschuss als der Ball vom Pfosten zurücksprang. Mit dieser Führung im Rücken spielte die SGA in der Folge einen flotten Ball und so war das 2:0 in der 19. Minute eine logische Konsequenz . Nach einem von Martin Sommer getretenen Eckball war Andreas Krenzler mit dem Kopf zur Stelle und netzte ein. Nun ließ es die SGA etwas ruhiger angehen und die Gäste kamen etwas besser ins Spiel ohne sich jedoch große Torchancen zu erspielen. Die beste Chance vergab kurz vor dem Halbzeitpfiff, eines sehr gut leitenden Schiedsrichters Oliver Claus , Marco Pfeiffer als er aus spitzem Winkel nur den Pfosten traf.