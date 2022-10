Die SGA verteidigt Tabellenführung SG Aulendorf – TSV Eschach II 5:2 (1:0)

Die SG Aulendorf gewinnt auch das zweite Heimspiel in Serie deutlich mit 5:2. Bereits nach wenigen Minuten brachte Janik Vogt die SGA mit einem Kopfballtreffer 1:0 in Führung. Danach spielte die SG Aulendorf mit der frühen Führung im Rücken immer wieder zielstrebig nach vorne und hatte in der Folge einige sehr gute Möglichkeiten die Führung zu erhöhen. Doch es blieb bei dem knappen aber verdienten 1:0 bis zur Pause.