Die SGA überwintert auf Platz zwei

Kreisliga A

SG Aulendorf – FV Molpertshaus 1:2 (0:1)

Die SG Aulendorf verliert ihr letztes Spiel des Jahres 2022 gegen den FV Molpertshaus mit 1:2. In einem dem drüben nasskalten Novemberwetter angepassten Spiel lief bei den Hausherren nicht sehr viel zusammen und die von ihrem Trainer Bosch gut eingestellten Gäste hielten sehr gut dagegen und erzielten zu den psychologisch wichtigen Zeitpunkten ihre beiden Treffer. Kurz vor der Halbzeitpause brachte Jonas Vonier den FVM in Führung. Und nur kurz nach der Halbzeitpause erhöhte Pirmin Blattner per Kopf auf 2:0. In der 74. Minute brachte Andreas Krenzler mit dem Kopf die SG Aulendorf wieder zurück ins Spiel aber es blieb bis zum Schlusspfiff beim alles in allem verdienten Auswärtserfolg des FV Molpertshaus. Im Lager der SGA ist man aber dennoch nicht unzufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf, denn die SGA überwintert auf Platz 2 hinter dem Topfavorit auf die Meisterschaft SV Haisterkirch.