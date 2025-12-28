Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Benjamin Tritschler
Die SG Weisweil/ Forchheim verstärkt sich zur Rückrunde
Die SG Weisweil/ Forchheim verstärkt sich zur Rückrunde mit David Ritter.
Der junge Mittelfeldspieler bringt wertvolle Landesliga-Erfahrung mit und wechselt in der Winterpause vom SC Wyhl zur SG Weisweil/ Forchheim. Damit ergänzt er die Truppe um die Trainer Stefan Kreutz und Jan Meßmer. David soll den positiven Trend nach einer starken Vorrunde weiterführen und mit seinem können zusätzliche Stabilität und Qualität ins Spiel bringen.