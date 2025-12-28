Die SG Weisweil/ Forchheim verstärkt sich zur Rückrunde mit David Ritter.

Der junge Mittelfeldspieler bringt wertvolle Landesliga-Erfahrung mit und wechselt in der Winterpause vom SC Wyhl zur SG Weisweil/ Forchheim.

Damit ergänzt er die Truppe um die Trainer Stefan Kreutz und Jan Meßmer.

David soll den positiven Trend nach einer starken Vorrunde weiterführen und mit seinem können zusätzliche Stabilität und Qualität ins Spiel bringen.