Die SG Weinsheim III ist zum siebten Mal in Folge Meister der C-Klasse

Die SG Weinsheim bejubelt gleich drei Aufstiege innerhalb des Vereins. Mit einer großen Kaberbreite und Reservisten gelingt der dritten Mannschaft zum siebten Mal in Folge die Meisterschaft. – Foto: SG Weinsheim

Weinsheim. Die SG Weinsheim III hat seine Saison mit der Meisterschaft in der C-Klasse und dem Gewinn des Obere-Hälfte-Cups gekrönt. Dabei überzeugte die Mannschaft mit der besten Offensive und Defensive der Liga. Sportlicher Leiter der SG Johannes Hoffmann spricht über einen außergewöhnlichen breiten Kader, besondere Charaktere und die Zukunft der dritten Mannschaft.

Als besonderes Spiel erwähnt Hoffmann den 6:1-Erfolg im November beim engen Titelkonkurrenten SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim III. Mit diesem Spiel sei der Weg zur Meisterschaft unter anderem geebnet worden. Als einzigen kleinen Dämpfer beschreibt Hoffmann das 0:0 vor Heimkulisse gegen die SG Hochstetten/Dhaun II. Dieses Remis sollte das einzige Unentschieden im Saisonverlauf bleiben. Wichtig zu erwähnen ist zudem, dass die SG Weinsheim bis auf dieses Unentschieden jedes Heimspiel der Saison gewinnen konnte.

Der Sportliche Leiter, Johannes Hoffmann, beschreibt die Saison als "insgesamt sehr erfolgreich". Nicht nur die dritte Mannschaft konnte die Meisterschaft bejubeln, auch die erste und zweite Mannschaft der SG Weinsheim durfte sich über den Aufstieg als Meister erfreuen. Mit elf Siegen, einem Unentschieden und vier Niederlagen platzierte sich die dritte Mannschaft nach dem 16. Spieltag auf Platz eins. Zusätzlich zur Meisterschaft gewann die SG auch den Obere-Hälfte-Cup und sicherte sich damit das Double.

Die Kaderstruktur der dritten Mannschaft setzt seit Jahren auf einen Mix aus jungen Spielern und Alten Herren. Kapitän Tizian Jung möchte Hoffmann in diesem Zusammenhang besonders hervorheben. Jung habe sich mit 20 Jahren das Vertrauen erarbeitet, Kapitän der Mannschaft zu sein.

Für Trainer Tuncer Köken war es keine einfache Saison. Laut Hoffmann bestand dessen wöchentliche Aufgabe auch darin, genügend Spieler für die jeweiligen Spieltage zu organisieren. Durch die hohe Fluktuation im Kader kam der Verein am Ende auf über 60 verschiedene Spieler, die im Saisonverlauf eingesetzt wurden. Sportlicher Leiter Hoffmann weist hierbei darauf hin: „Daran sieht man beispielhaft: Jeder Spieler ist wichtig.“ Weinsheim schaffte es trotz ständig wechselnder Mannschaft, Woche für Woche anzutreten – was mit Blick auf die Liga nicht selbstverständlich war.

Für Hoffmann war die Leistung von Trainer Tuncer Köken besonders bemerkenswert. Woche für Woche galt es für den Spielertrainer, eine Mannschaft aus jungen und erfahrenen Spielern zusammenzustellen. Diese Aufgabe löste Köken meisterlich und hielt die Mannschaft über die gesamte Saison am Laufen. Nach der Saison verabschiedet sich der Trainer jedoch, um bei Frei-Weinheim in der A-Klasse Mainz-Bingen das Trainerzepter zu übernehmen. Grund für den Wechsel sei die Lust auf eine höhere Aufgabe, da Köken sportliche Ambitionen verfolge.

Eine „verrückte Idee“ führt zu sieben Titeln

Die Idee hinter der Gründung der dritten Mannschaft der SG Weinsheim entstand ursprünglich aus der Alten-Herren-Mannschaft. Diese kam mit nur drei Pflichtspielen im Alte-Herren-Kreispokal jedoch nicht auf die gewünschte Anzahl an Spielen. Somit entschloss sich die Mannschaft nach dem Motto: „Wir machen noch einmal etwas Verrücktes und spielen in der C-Liga mit“, erzählt Hoffmann. Aus dieser Entscheidung entwickelte sich eine echte Erfolgsgeschichte: sieben Meistertitel, darunter auch ein Corona-„Siegertitel“, mit denen die Mannschaft nun in die letzte Saison der C-Klasse geht.

Dabei stellt sich die Frage, warum die SG Weinsheim III trotz Meisterschaft auf den Aufstieg verzichtet. Ein Aufstieg in die B-Klasse sei laut dem Sportlichen Leiter derzeit nicht vorstellbar, da bereits in der aktuellen Situation ein gewisses „Kaderchaos“ bestehe. In der B-Klasse hätte die Mannschaft mit 15 Teilnehmern deutlich mehr Spiele und damit auch mehr organisatorische Schwierigkeiten zu bewältigen. Wie Hoffmann erwähnt, wäre ein Aufstieg sportlich möglich, organisatorisch aber nicht sinnvoll. Der Spaß solle weiterhin im Vordergrund stehen.

Neues Trainerteam und letzte C-Klassen-Saison

Mit dem Wechsel von Trainer Tuncer Köken übernimmt zur kommenden Saison ein neues Trainerduo: Andre Boden und Alexander Raider werden künftig an der Seitenlinie stehen. Abgänge seien bei dieser Kadergröße nur schwer zu benennen, da viele Spieler lediglich durch spontane Einsätze reaktiviert wurden. Bei den Zugängen hofft der Sportliche Leiter weiterhin auf reaktivierte Spieler, um auch künftig zu jedem Spiel antreten zu können.

Der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) sieht für die kommende Saison vor, dass die C-Klasse in ihre letzte Spielzeit geht, wie man sie bisher kennt. Künftig soll die C-Klasse zu einer Art Hobbyliga reformiert werden, in der es keinen Aufstieg mehr geben soll. Diese bevorstehende Reform stellt Weinsheim III vor eine besondere Chance: Mit einer erneuten Meisterschaft könnte sich die SG nicht nur den achten Titel in Folge sichern, sondern sich auch zum letzten C-Klassen-Meister vor der Reform krönen.

Die Ambitionen für die kommende Spielzeit sind damit gesetzt. Für die SG Weinsheim III steht eine weitere Saison bevor, die erneut viel Organisation, Zusammenhalt und Spaß am Spiel verspricht.