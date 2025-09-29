Die SG Wasser/Kollmarsreute unterliegt im Derby gegen Reute mit 1:2

Nach der bitteren Auswärtsniederlage, wollte die SG am vergangenen Wochenende im Derby gegen den Ortsnachbarn Reute wieder dreifach punkten. Kapitän Seiboth kam aus dem Urlaub zurück und rotierte wieder in die Startelf, ebenso stand Tim Stammler zum ersten Mal in der Startelf.



Die SG erwischte einen sehr guten Start und konnte nach nur zwei Minuten schon in Führung gehen. Stammler bekam den Ball den rund 25 Meter vor dem Tor und hielt einfach mal drauf. Sein abgefälschter Schuss fand den Weg über den Gästekeeper ins Tor zum frühen 1:0. Es dauerte bis zur Mitte der ersten Halbzeit ehe die Gäste die erste Chance verzeichnen konnten, D. Sandor entwischte der SG Defensive und zog an Torwart Ziser vorbei. Celik konnte den Schuss aber noch vor der Linie klären. Die anschließende Ecke konnte die SG noch klären, aber der Ball landete an der Strafraumkante, wo Herter seinen Gegenspieler unglücklich foulte. Den Fälligen Strafstoß versenkte Sandor im linken oberen Eck. Anschließend hatte die SG noch durch Hodel die Chance wieder in Führung gehen, nach guter Vorarbeit von Heinzel, zielte er bei seinem Abschluss etwas zu hoch.

So ging es mit einen 1:1 in die Pause. Die SG schaffte es nicht nach der frühen Führung die Kontrolle des Spiels zu übernehmen und Reute kam durch einen Strafstoß zum Ausgleich.



In Durchgang Zwei startete die SG wieder mit der ersten Chance, der eingewechselte Tsaxarra verpasste nach schönem Solo leider das Zuspiel ins Zentrum wo mehrere SG Spieler einschussbereit waren. Nur 5 Miunten später kassierte die SG dann aber dann das 1:2. Nach einen kurz ausführten Eckball stimmte die Zuordnung überhaupt nicht und Hogenmüller konnte die Flanke im langen Eck mit dem Kopf versenken. Nur kurze Zeit später hatte die SG Glück, dass Sandor freistehend vor Ziser verfehlte. Die SG versuchte in der Schlussphase noch den Ausgleich zu erzielen, blieb jedoch über weite Strecken ungefährlich und Reute verteidigte konsequent. Obwohl in der 78. Minute T. Ernst wegen groben Foulspiels vom Platz geflogen war, konnte die SG die Überzahl nicht ausnutzen und keinen weiteren Treffer erzielen. Nach der frühen Führung, schafften es die Jungs von Manuel Gleichauf nicht die Intensität hochzuhalten, geschweige denn nochmal nachzulegen. Somit verliert man das Derby verdient mit 1:2. Die einzige erfreuliche Nachricht an diesem Tag, war das Comeback von Lennard Kraus, welcher nach Monatelanger Verletzungspause wieder die ersten Minuten auf dem Platz stand.



Das Spiel der zweiten Mannschaft wurde aufgrund von Spielermangel beim Gegner SC Reute II abgesagt und verschoben.



Die dritte Mannschaft verlor am Samstagabend unglücklich gegen Zähringen III mit 4:3. Die Tore erzielten 2x Max Ernst und 1x Keanu Wehrle.