Die SG Walhalla Regensburg steht an der Tabellenspitze

Mit einem klaren Heimsieg konnte sich die SG Walhalla Regensburg an die Tabellenspitze setzen. +++ FC Oberhinkofen musste gegen den SV Burgweinting die erste Niederlage der Saison einstecken.

Der SC Regensburg war bereits am Freitag Abend zu Gast beim SV Donaustauf und schnappte sich vor 250 Zuschauern den Dreier. Zur Heimführung netzte Ingmar Hell in der 19. Minute ein. Für Ausgleich sorgte ein Eigentor in der 69. Minute. Stefan Michalka brachte den SC in der 72. Minute erneut in Führung. In Unterzahl ging es für den SV Donaustauf ab der 76. Minute weiter (Alexander Ebenbeck), doch weitere Chancen wurden nicht verwertet. Schiedsrichter: Dennis Martin, Hans Mayer, Johannes Rahm

Die SG Walhalla Regensburg und der FC Mintraching absolvierten den fünften Spieltag am vergangenen Samstag. Einen klaren Heimdreier lieferte die SGW ihren 65 anwesenden Zuschauern. Bereits in der siebten Minute netzte Oumar Keita zum 1:0 ein, Benjamin Hautmann (31.) und Timo Gittel (36.) sorgten noch in der ersten Hälfte für 3:0. In der 56. Minute fiel durch Benjamin Hautmann dann der letzte Treffer in der Partie. Für die Gäste gab es in der 57. Minute noch eine Ampelkarte (Thomas Marchsreiter), was sie inkl Nachspielzeit von zwei Minuten in Unterzahl spielen ließ. Schiedsrichter: Naima Gherbali, Matthias Rudner, Alexander Sauer

Am Sonntag mittag trat der SV Harting gegen den SV Obertraubling an und musste sich trotz früher Führung vor 80 Zuschauern geschlagen geben. Sanvie Sodji brachte die Gäste in der achten Minute in Front, doch Marcel Scherl landete in der 36. Minute den Ausgleich, in Front ging der SVO durch Tobias Fuchs in der 44. Minute. Moritz Groda legte in der 52. Minute noch eine Bude drauf, für die Gäste gäbe es eine Zehn-Minuten-Strafe (Niklas Brei) in der 75. Minute und Tobias Fuchs konnte die Unterzahl nutzen um in der 80. Minute zum 4:1 einzusetzen. Erneut in Unterzahl ging der SV Harting in der 82. Minute durch Zeitstrafe für Marco Gerdt, was Tobias Fuchs zum 5:1 nutzte (85.). Schiedsrichter: Du Huy Vu, Tim Starzinger, Behrooz Jamshidi

Der SV Burgweinting war am fünften Spieltag zu Gast beim FC Oberhinkofen nach Heimrechtttausch. Vor 150 Zuschauern setzte sich der SV Burgweinting durch. Bereits in der zehnten Minute netzte Kapitän Matthias Braun für den SVB ein, doch kurz darauf landete Jakob Blank den Ausgleich (15.) und Elias Si Hocine brachte die Hausherren in der 24. Minute in Front. Steve Yamba Noudjo konnte noch in der ersten Halbzeit zum 2:2 ausgleichen (45.). Ein Eigentor von Michael Jakob brachte die Gäste in der 67. Minute in Führung und Niklas Lublow schob in der 90. Minute noch eine Bude ein. Schiedsrichter: Ersan Djerekarac, Yvan Chawe Ngatchou, Korbinian Eigenstetter