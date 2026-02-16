Die SG Wald-Michelbach hat sich gefangen Warum die Wald-Michelbacher zuversichtlich sind, Gruppenligist zu bleiben von Jan Zehatschek · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser

Zusammenhalt wird groß geschrieben bei Fußball-Gruppenligist SG Wald-Michelbach. Foto: Jan-Niclas Grömling/fupa

Wald-Michelbach. Gruppenligist SG Wald-Michelbach hat eine lebhafte Vorrunde hinter sich – samt Trainerwechsel. Der neue Übungsleiter Benjamin Sigmund brachte Schwung ins Team, und der Tabellenzwölfte hat in Sachen Klassenerhalt jetzt alle Karten in der Hand.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Anspruch und Wirklichkeit: Das hatten sich die Überwälder ganz anders vorgestellt, doch zur Winterpause steht lediglich Tabellenplatz zwölf zu Buche. Und die SGW hatte bereits Ende August einen Trainerwechsel hinter sich. Nico Garotti war nach dem 0:8 in Ginsheim wie auch Andreas Lerchl zurückgetreten, und Benjamin Sigmund übernahm. Und Sigmund wurde zum echten Motivator, ließ die angeschlagene Mannschaft wieder an sich glauben. Das Ziel Klassenerhalt rückt somit in greifbare Nähe. „Es war schwierig, den Schalter umzulegen, aber Benjamin hat Schwung in die Mannschaft gebracht und das Team hat dann auch ein positives Zeichen gesetzt“, sagt Jörg Gräber, der Sportliche Leiter.

Was war gut? „Unsere Mannschaft ist sportlich gut und bringt gute Leistungen auf den Platz“, lobt Gräber:. „Alle versuchen, bis zur letzten Minute Fußball zu spielen.“ Die Grundlage für eine erfolgreiche Saison dürfte damit gelegt sein. Und schließlich spricht die gute Trainingsbeteiligung für die SGW. Was geht besser? „Der Gegner schießt immer wieder einfache Tore“, sagt Gräber und will diesen Schwachpunkt möglichst schnell abstellen. Und auch die körperliche Fitness sei noch ausbaufähig. „Das war vor allem im Sommer ein Problem“, so der Sportliche Leiter.