Die SG Wald-Michelbach hat sich gefangen

Wald-Michelbach. Gruppenligist SG Wald-Michelbach hat eine lebhafte Vorrunde hinter sich – samt Trainerwechsel. Der neue Übungsleiter Benjamin Sigmund brachte Schwung ins Team, und der Tabellenzwölfte hat in Sachen Klassenerhalt jetzt alle Karten in der Hand.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Anspruch und Wirklichkeit: Das hatten sich die Überwälder ganz anders vorgestellt, doch zur Winterpause steht lediglich Tabellenplatz zwölf zu Buche. Und die SGW hatte bereits Ende August einen Trainerwechsel hinter sich. Nico Garotti war nach dem 0:8 in Ginsheim wie auch Andreas Lerchl zurückgetreten, und Benjamin Sigmund übernahm. Und Sigmund wurde zum echten Motivator, ließ die angeschlagene Mannschaft wieder an sich glauben. Das Ziel Klassenerhalt rückt somit in greifbare Nähe. „Es war schwierig, den Schalter umzulegen, aber Benjamin hat Schwung in die Mannschaft gebracht und das Team hat dann auch ein positives Zeichen gesetzt“, sagt Jörg Gräber, der Sportliche Leiter.
Was war gut? „Unsere Mannschaft ist sportlich gut und bringt gute Leistungen auf den Platz“, lobt Gräber:. „Alle versuchen, bis zur letzten Minute Fußball zu spielen.“ Die Grundlage für eine erfolgreiche Saison dürfte damit gelegt sein. Und schließlich spricht die gute Trainingsbeteiligung für die SGW.
Was geht besser? „Der Gegner schießt immer wieder einfache Tore“, sagt Gräber und will diesen Schwachpunkt möglichst schnell abstellen. Und auch die körperliche Fitness sei noch ausbaufähig. „Das war vor allem im Sommer ein Problem“, so der Sportliche Leiter.
Wer kommt, wer geht? Rückkehrer Mike Fodor, der im Sommer aus beruflichen Gründen aufgehört hatte, wird zweiter Torwart hinter Sven Helfrich, ersetzt Mario Cosic, der sich dem TSV Günterfürst angeschlossen hat. David Schmidt hingegen ist für die Überwälder nicht Eins-zu-Eins zu ersetzen. Der Offensivspieler wechselte zum Ligakonkurrenten FC Fürth. „David war ein enorm wichtiger Spieler und auch als Typ wichtig für die Mannschaft“, sagt Gräber über den Führungsspieler. Schmidt spielte sechs Jahre lang für die SGW (125 Punktspiele, 92 Tore). „Jetzt muss es das Kollektiv richten, um die Lücke so klein wie möglich zu machen“, sagt der Sportliche Leiter. Trainer Sigmund indes, der in der Vorrunde drei Spiele für den Odenwälder B-Ligisten SV Beerfelden absolvierte, hat nun seinen Spielerpass nach Wald-Michelbach gebracht. Bereits im November kam Mittelfeldakteur Lucas Wernet (SV Schwetzingen, Landesliga Rhein-Neckar).
Wer steigt auf, wer steigt ab? Der VfB Ginsheim ist auch für Gräber das Team der Stunde, wenn es um Meisterschaft und Aufstieg geht. Doch auch Fehlheim müsse man auf dem Zettel haben, ebenso den FC Fürth. Die Abstiegsränge hat der Sportliche Leiter der SGW indes weniger im Fokus, will sich zu möglichen Absteigern denn auch nicht äußern.
Wo landet die SG Wald-Michelbach am Ende? „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und sind überzeugt, jede Mannschaft in der Gruppenliga schlagen zu können. Hauptsache, wir sind überm Strich“, sagt Gräber.