Das ist Oluremi Martins Williams. – Foto: O.D.

Die SG Unterrath mit Oluremi zurück zum Erfolg Mit Rückkehrer Oluremi Martins Williams in der Startelf gewann die SGU letztlich deutlich mit 4:1 gegen zuvor siebenmal in Folge siegreiche Holzheimer.

Deniz Aktag hielt Wort. Der Trainer der SG Unterrath hatte vor dem Heimspiel gegen die Holzheimer SG nicht nur personelle Überraschungen angekündigt, sondern auch eine Wiederholung des Hinspiel-Coups gegen die prominent besetzte HSG prognostiziert. Und siehe da: Beides trat ein. Mit Rückkehrer Oluremi Martins Williams in der Startelf gewann die SGU letztlich deutlich mit 4:1 gegen zuvor siebenmal in Folge siegreiche Holzheimer und beendete zugleich den eigenen Negativlauf nach zuvor vier Niederlagen in Serie.

So., 23.02.2025, 15:30 Uhr SG Unterrath SG Unterrath Holzheimer SG Holzheim 4 1 Abpfiff „Hut ab vor dieser Leistung. Die letzten Wochen waren nicht einfach. Aber die Mannschaft hat gearbeitet und nie den Glauben an sich verloren. Gegen Holzheim ist sie dafür belohnt worden“, gab Deniz Aktag im Anschluss zu Protokoll. An der sportlichen Wende arbeitete am Sonntag auch ein Akteur mit, den man am Franz-Rennefeld-Weg eigentlich erst im April zurückerwartet hatte. Doch in der vergangenen Woche stand Oluremi Martins Williams, der zuletzt in den USA weilte, um Visaangelegenheiten zu klären, plötzlich wieder auf dem Trainingsplatz. Das reichte schon für ein Startelf-Mandat gegen Holzheim.

Eine starke Leistung „Er hat sofort performed und den Jungs hinten Sicherheit gegeben“, adelte Aktag den 31-Jährigen Defensivmann. Gemeinsam mit Michael Blum hatte der US-Amerikaner die ersatzgeschwächte Holzheimer Offensive gut im Griff. „Dass sie auf ihren Torjäger Oguz Ayhan verzichten mussten, hat uns natürlich auch in die Karten gespielt“, meinte Aktag, der den Schlüssel zum Erfolg aber dennoch vielmehr in den eigenen Reihen verortet sah. Aus denen stach mit Oliver Dessau auch der „Shootingstar“ der Hinrunde endlich wieder heraus. Der 19-Jährige bereitete unter anderem das 1:0 vor und traf per Freistoß zum 4:0 selbst. Für den Flügelspieler war es das neunte Saisontor, nachdem er zuvor letztmals Mitte November in einem Punktspiel für die SGU getroffen hatte. „Der Treffer wird ihm Auftrieb geben. Auf Oli ist in den letzten Wochen viel eingeprasselt. Es ist normal, dass ein junger Spieler eine Zeit braucht, um die Dinge zu verarbeiten“, so Aktag.