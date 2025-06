Die SG Unadingen/Dittishausen kann und kennt nur Drama

Braucht es immer diesen ganz großen Druck? Muss es stets dieses Drama bis zum Schluss sein? Mit Fragen wie diesen will sich Javier Invernot nicht beschäftigen. Natürlich rätselt auch der Trainer der SG Unadingen/Dittishausen über die Eigenheiten seiner Mannschaft. Da quälte sich seine Truppe bis zur Winterpause in einer Art durch die Spiele, die Grund zu allergrößter Besorgnis gab. Gerade einmal sechs Punkte standen auf der Habenseite, ein Ausbund von Harmlosigkeit.

Wie sollte so die Klasse gehalten werden? Ganz einfach: wieder mit einem ganz außergewöhnlichen Schlussspurt. Einmal mehr präsentierte sich die Spielgemeinschaft in den Monaten April und Mai am stärksten. Einmal mehr stehen die Unadinger und Dittishausener über dem Strich. Wenngleich es in dieser Saison eine Zusatzschleife für den Verbleib in der Kreisliga A brauchte.