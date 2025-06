Die SG Unadingen/Dittishausen bleiben in der Kreisliga A

SG Unadingen/Dittishausen – NK Hajduk VS. Unadingen/Dittishausen hatte an Fronleichnam bei Hajduk mit 2:0 gesiegt und sich so eine glänzende Ausgangslage für den Klassenerhalt in der Kreisliga A verschafft. Und die SG machte da weiter, wo sie aufgehört hatte: Simon Straub netzte schon nach zwei Minuten zum 1:0. In der 18. Minute gelang jedoch Hajduk der Ausgleich. Bosko Jozinovic ließ die Gäste noch einmal hoffen. Hajduk hatte nun sogar Oberwasser, doch Andreas Wolf traf vor der Pause zum wichtigen 2:1. Und er ließ in der 71. Minute auch gleich noch das 3:1 folgen.

Tobias Wolf, der am Donnerstag mit seinen zwei Toren das Spiel entschieden hatte, markierte dann das 4:1 (78.). Andreas Wolf mit seinem dritten Tor am Nachmittag machte den Deckel auf die Partie (88.). Die Unadingen/Dittishausen hat sich damit definitiv den Klassenerhalt gesichert. SG-Trainer Javi Invernot: "Es war bis zum 2:1 ein hartumkämpftes Spiel. Jener Treffer war extrem wichtig. Hajduk musste uns Räume geben, die wir mit Kontern in Tore ummünzten." Der NK Hajduk VS hatte damit aus eigener Kraft den Klassenerhalt verpasst, musste auf den Aufstieg des FV Tennenbronn in die Landesliga und den damit verbundenen Verbleib der DJK Villingen in der Bezirksliga hoffen. Doch daraus wurde nichts.

Tore: 1:0 Straub (2.), 1:1 Bosko Jozinovic (18.), 2:1 Andreas Wolf (45.). 3:1 Andreas Wolf (71.). 4:1 Tobias Wolf (78.), 5:1 Andreas Wolf (88.). SR: Marvin Heinrich. ZS: 250.

SG Schwarzwald Union Schönwald-Schonach - SG Riedböhringen/Fützen

Nach dem 2:2 vom Hinspiel war der Ausgang des zweiten Spiels völlig offen. Die Partie war an Spannung dann vor der prächtigen Kulisse von mehr als 1000 Zuschauern kaum zu überbieten. Kurz vor der Pause ging die SG Riedböhringen/Fützen durch Nico Simon in Front. In der 45. Minute sah Mauro Guaglianone wegen einer Notbremse die Rote Karte. Trotz Unterzahl gelang den Kickern aus Schönwald und Schonach in der 62. Minute durch Kapitän Dominik Wölfle der Ausgleich. In der 68. Minute schoss Torben Stockburger die Schwarzwald-Union sogar in Front. Doch Nils Hewer markierte kurze Zeit später den Ausgleich für die SG Riedböhringen/Fützen.

Entscheidung in der Verlängerung

Es hieß nach 90 Minuten also wieder 2:2, und so ging es in die Verlängerung. Markus Dold traf hier für die Hausherren per Kopfball entscheidend ins Schwarze. Die SG Riedböhringen/Fützen versuchte alles, um noch auszugleichen, doch der Ball wollte in dem Krimi nicht mehr über die Torlinie. Die SG Schwarzwald-Union Schönwald-Schonach feierte mit ihren Anhängern überschwänglich den Aufstieg in die Bezirksliga. Die Gäste waren entsprechend enttäuscht. Trainer Nuran Ardiclik fehlten auch noch eine Stunde nach dem Schlusspfiff die Worte. Union-Coach Mario Ketterer fühlte sich hingegen fast schon wie im siebten Himmel.

Tore: 0:1 Simon (45.), 1:1 Wölfle (62.), 2:1 Stockburger (68.), 2:2 Hewer (73.), 3:2 Dold (93.). SR: Jonas Fleig. ZS: 1200.