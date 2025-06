Die SG Ummendorf/Fischbach verabschiedet drei Spieler

von links nach rechts: Josip Roncevic, Marius Wolf, Stefan Hess – Foto: SG Ummendorf/Fischbach

Der Aufsteiger SG Ummendorf/Fischbach beendete die erste Saison in der Bezirksliga Oberschaben mit 21 Punkten als Tabellenvierter in der Aufstiegsrunde. Im letzten Heimspiel gegen den Meister FV Bad Schussenried gab es einen 4:2-Sieg. Vor dem Spiel erhielten drei Spieler zum Abschied ein Geschenk.



Folgendes schreibt der Verein dazu in einer Mitteilung auf Instagram:

Im Rahmen des heutigen Spiels nehmen wir Abschied von drei verdienten Spielern, die über Jahre hinweg das Gesicht unserer Mannschaft geprägt und maßgeblich zu sportlichen Erfolgen beigetragen haben.



Josip Roncevic verlässt die SGM nach beeindruckenden vier Jahren, in denen er insgesamt 71 Pflichtspiele für den TSV Ummendorf und die SGM Ummendorf/Fischbach absolvierte. Mit seiner kämpferischen Spielweise, seinem Einsatzwillen und seinem unermüdlichen Engagement war er stets ein verlässlicher Pfeiler im Team. In seiner Zeit bei uns durfte er zwei Meisterschaften feiern und krönte seine Laufbahn im vergangenen Jahr mit dem Pokalgewinn – ein Erfolg, zu dem er maßgeblich beigetragen hat. Wir sagen danke für deinen Einsatz, Josip – auf und neben dem Platz warst du ein echter Teamspieler!





– Foto: SG Ummendorf/ Fischbach





Auch Stefan „Hector“ Hess verabschieden wir heute nach zwei Jahren bei der SGM. Als Spielertrainer kam er in der legendären Doublesaison zu uns – ein Jahr, das in die Vereinsgeschichte eingegangen ist. In insgesamt 41 Pflichtspielen zeigte er nicht nur auf dem Platz, sondern auch an der Seitenlinie sein Fußballverständnis, seine Führungsqualitäten und seine ruhige, aber bestimmte Art. Stefan, du hast unsere Mannschaft sportlich und menschlich bereichert – wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft!





– Foto: SG Ummendorf/ Fischbach





Last but not least heißt es heute Abschied nehmen von Marius Wolf (früher Ochsenwadel), der bereits als A-Jugendlicher den Sprung in die Erste Mannschaft schaffte. Früh übernahm er Verantwortung als Kapitän und wurde zu einem echten Anführer. Besonders sein großer Anteil an der lang ersehnten Meisterschaft 2018 bleibt unvergessen. Auch während seines Studiums, mit diversen Zweitspielrechten im Raum Stuttgart, riss der Kontakt nie ab – Marius blieb uns immer verbunden und absolvierte weit über 100 Spiele für Ummendorf. Heute verabschieden wir ihn in den wohlverdienten Ruhestand bei der AH, aber wir wissen: Solche Spieler gehen nie ganz. Danke für alles, Marius!





– Foto: SG Ummendorf/ Fischbach





Wir danken euch allen für euren unermüdlichen Einsatz, eure Leidenschaft und euren Beitrag zur Geschichte des TSV Ummendorf und der SGM Ummendorf/Fischbach. Ihr werdet immer ein Teil unserer Fußballfamilie bleiben!