Die SG SV Merbeck/Viktoria Wegberg soll stabiler werden

Großes Verletzungspech und beruflich bedingter Personalmangel prägten die vergangene Saison des D-Ligisten. Trainer Christopher Schiwietz setzt auf verbesserte Fitness und gute Kameradschaft.
Bei der SG SV Merbeck/Viktoria Wegberg möchte man sich in der neuen Saison wieder etwas weiter oben in der Tabelle der Kreisliga D 1 aufhalten. In der Saison 2024/2025 hatte die Mannschaft mit 51 Punkten, die Platz vier bedeuteten, noch einen internen Punkterekord aufgestellt, in der vergangenen Spielzeit reichte es nur zu 17 Zählern und Platz sieben.
Defensiv war man mit 40 Gegentoren die drittbeste Mannschaft in dieser Aufstellung. Dagegen hakte es in der Offensive. 25 Tore bedeuteten den drittschwächsten Wert. Es fehlten die 28 Tore, die Said El Horri (18 Treffer) und Lucas Wallrafen (zehn Tore) erzielt hatten. Said El Horri hatte sich dem SV Klinkum angeschlossen, Lucas Wallrafen war nach Immerath gezogen und wechselte zu Germania Kückhoven. Dazu ereilte die SG großes Verletzungspech. Auch beruflich bedingt standen Spieler nicht zur Verfügung. Der Personalmangel sei aber das Leid vieler Kreisligisten. In Merbeck gibt es zudem nur einen Aschenplatz, der Spieler nicht gerade anlockt.
Dass der SV Merbeck unter diesen Voraussetzungen von den Bambini bis zu den C-Junioren alle Juniorenklassen besetzt hat, nötigt Trainer Christopher Schiwietz Respekt ab. Das Zeitfenster, in dem die Asche gut bespielbar ist, ist ohnehin klein. „Von Ende August bis Ende November und von März bis Mai“, sagt Christopher Schiwietz. Deshalb ist er auch sehr froh, im Sommer den Kunstrasenplatz in Wegberg nutzen zu dürfen. In Merbeck ist auch ein Kunstrasenplatz in Aussicht gestellt.
Damit befasst sich der Trainer aber nur am Rande. „Ich bin im 20. ehrenamtlichen Jahr bei Viktoria Wegberg, langsam fehlt mir die Kraft für manche Sachen“, bekennt er. Er gebe immer 100 Prozent. „Aber 110 Prozent sind vorbei.“ Reingekniet hat er sich als Geschäftsführer der Viktoria aber bei den organisatorischen Vorbereitungen der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Die richtet die Viktoria im Januar 2027 aus. Herrscht bei den Junioren meist reges Interesse, sieht es bei den Senioren schlechter aus. Zuletzt waren nur noch vier Mannschaften dabei, und die auch nicht durchweg mit ihren Erstvertretungen. Christopher Schiwietz hat nun alle Vereine im Stadtgebiet angeschrieben und auch nicht mit Selbstkritik gespart; schließlich hatte die SG in den vergangenen beiden Jahren nicht teilgenommen. „Eine Antwort habe ich bisher nicht erhalten“, so Christopher Schiwietz.
Der Trainer ist froh darüber, dass es in der Kreisliga D auch bei nur 28 Mannschaften drei Staffeln gibt. Neun Mannschaften werden in der Staffel 1 spielen, der Spielplan wird nach dem Zwölfer-Schlüssel erstellt. Das heißt, dass an jedem Wochenende vier Mannschaften spielfrei sind. Das entlaste gerade Mannschaften mit Familienvätern und älteren Spielern. Ein Problem sieht Christopher Schiwietz darin, motivierte Spieler bei Laune zu halten, wenn die Hinrunde bereits Ende Oktober oder spätestens Mitte November abgeschlossen wird. Er überlegt, sich dann um Freundschaftsspiel-Gegner zu bemühen. Insgesamt ist Christopher Schiwietz aber der Meinung, dass sich die D-Liga zur Hobby-Liga entwickelt. „Es hat eigentlich gut funktioniert“, sagt er; er gehöre auch zu den Mitgründern. Aber die geringe Anzahl an Mannschaften ließe sich auch in die C-Liga integrieren.
Das SG-Team könne in der D-Liga für Überraschungen sorgen, wenn die Top-Elf zur Verfügung steht. Und bei 80 Prozent „ist gegen jeden Gegner mit uns zu rechnen“. Zum Ende der vergangenen Saison hatte der Trainer gedacht, nach dem Spiel in Venrath (2:5) an Pfingstmontag die ärgste Personalnot überstanden zu haben. Doch eine knappe Woche später standen nur zwölf Leute zur Verfügung. Unter anderem musste Christopher Schiwietz 90 Minuten selbst aktiv mitmachen – und das gegen einen laufstarken Spieler. Die SG gewann gegen Kuckum III mit 1:0. „Das war eine geschlossen gute Mannschaftsleistung, so ein Sieg motiviert“, blickt er zurück. Vor einem Jahr sei man fast am Ende gewesen, habe dann eine relativ gute Saison gespielt.
Zu Beginn der Vorbereitung legt Christopher Schiwietz Wert auf die Fitness, hat einen Test ausgearbeitet, der sich an den Übungen für das Deutsche Sportabzeichen orientiert. „Am Ende der Vorbereitung werden wir den Test noch einmal machen und sehen, wer sich verbessert hat“, sagt der Trainer. Die Mannschaft soll stabiler werden. Während Christopher Schiwietz als Ziel einen Platz unter den Top-Fünf der Liga ausgibt, möchte der spielende Co-Trainer Fynn Schnitzler unter die besten Drei. „Er ist sehr engagiert und wird im Herbst am Lehrgang für die Trainer-C-Lizenz teilnehmen“, so Christopher Schiwietz. Einziger Abgang ist Cemati Kocakaya, der zum SC Wegberg II geht. Bastian Heinrichs zieht berufsbedingt in die Schweiz. Dafür ist Pascal Kämmerling nach einem halben Jahr in Rheydt wieder zurück.
Der SG-Trainer ist sehr realistisch, was die Zukunft angeht. „Jedes Jahr ist ein Überlebenskampf.“ Den hat die SG bisher immer bestanden. Christopher Schiwietz: „Wir können mit Kameradschaft punkten.“
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