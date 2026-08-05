Die SG SV Merbeck/Viktoria Wegberg soll stabiler werden von Hermann-Josef Siemes · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser

Hat sich für die kommende Spielzeit einen Platz unter den Top fünf der D-Liga zum Ziel gesetzt: die SG SV Merbeck/Viktoria Wegberg. – Foto: Colourbox

Großes Verletzungspech und beruflich bedingter Personalmangel prägten die vergangene Saison des D-Ligisten. Trainer Christopher Schiwietz setzt auf verbesserte Fitness und gute Kameradschaft.

Bei der SG SV Merbeck/Viktoria Wegberg möchte man sich in der neuen Saison wieder etwas weiter oben in der Tabelle der Kreisliga D 1 aufhalten. In der Saison 2024/2025 hatte die Mannschaft mit 51 Punkten, die Platz vier bedeuteten, noch einen internen Punkterekord aufgestellt, in der vergangenen Spielzeit reichte es nur zu 17 Zählern und Platz sieben. Defensiv war man mit 40 Gegentoren die drittbeste Mannschaft in dieser Aufstellung. Dagegen hakte es in der Offensive. 25 Tore bedeuteten den drittschwächsten Wert. Es fehlten die 28 Tore, die Said El Horri (18 Treffer) und Lucas Wallrafen (zehn Tore) erzielt hatten. Said El Horri hatte sich dem SV Klinkum angeschlossen, Lucas Wallrafen war nach Immerath gezogen und wechselte zu Germania Kückhoven. Dazu ereilte die SG großes Verletzungspech. Auch beruflich bedingt standen Spieler nicht zur Verfügung. Der Personalmangel sei aber das Leid vieler Kreisligisten. In Merbeck gibt es zudem nur einen Aschenplatz, der Spieler nicht gerade anlockt.

Dass der SV Merbeck unter diesen Voraussetzungen von den Bambini bis zu den C-Junioren alle Juniorenklassen besetzt hat, nötigt Trainer Christopher Schiwietz Respekt ab. Das Zeitfenster, in dem die Asche gut bespielbar ist, ist ohnehin klein. „Von Ende August bis Ende November und von März bis Mai“, sagt Christopher Schiwietz. Deshalb ist er auch sehr froh, im Sommer den Kunstrasenplatz in Wegberg nutzen zu dürfen. In Merbeck ist auch ein Kunstrasenplatz in Aussicht gestellt. Damit befasst sich der Trainer aber nur am Rande. „Ich bin im 20. ehrenamtlichen Jahr bei Viktoria Wegberg, langsam fehlt mir die Kraft für manche Sachen“, bekennt er. Er gebe immer 100 Prozent. „Aber 110 Prozent sind vorbei.“ Reingekniet hat er sich als Geschäftsführer der Viktoria aber bei den organisatorischen Vorbereitungen der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Die richtet die Viktoria im Januar 2027 aus. Herrscht bei den Junioren meist reges Interesse, sieht es bei den Senioren schlechter aus. Zuletzt waren nur noch vier Mannschaften dabei, und die auch nicht durchweg mit ihren Erstvertretungen. Christopher Schiwietz hat nun alle Vereine im Stadtgebiet angeschrieben und auch nicht mit Selbstkritik gespart; schließlich hatte die SG in den vergangenen beiden Jahren nicht teilgenommen. „Eine Antwort habe ich bisher nicht erhalten“, so Christopher Schiwietz.