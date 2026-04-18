Die SG Starnberg kann sich mit einem Sieg von Raisting II absetzen

SG Starnberg/Söcking (vo. r. Valentin Hüther) – Foto: Photographer: Andrea Jaksch

Umso größer ist die Bedeutung des direkten Duells an diesem Sonntag (14 Uhr, Rudi-Hack-Stadion) in Starnberg. Die Gastgeber haben die Möglichkeit, sich mit einem Heimsieg deutlich abzusetzen, und hätten dann angesichts von neun Zählern Vorsprung nicht nur psychologisch alle Trümpfe in der Hand. „Natürlich wäre das auch ein Zeichen an die Liga“, sagt der Co-Trainer der SG Starnberg/Söcking, Sascha Grießhammer.

Auf den ersten Blick hat die SG Starnberg /Söcking bereits einen recht deutlichen Vorsprung auf die Konkurrenz in der Kreisklasse 3. Nach 22 von 28 Saisonspielen führt der Aufsteiger die Tabelle mit 43 Punkten an, sechs Zähler vor dem Tabellenzweiten SV Raisting II. Allerdings lohnt sich ein etwas genauerer Blick, denn der Verfolger aus Raisting hat noch zwei Spiele in der Hinterhand.

Nach langer Zurückhaltung macht er nun keinen Hehl mehr daraus, dass die Mannschaft den Aufstieg in die Kreisliga anstrebt, entweder direkt oder über die Relegation. „Es wäre gelogen, wenn wir sechs Spiele vor Schluss nicht sagen würden, dass wir oben bleiben wollen“, sagt Grießhammer und betont: „Wir haben alles in der eigenen Hand.“ Nun fiebere die Mannschaft dem Spitzenspiel auf dem heimischen Rasen entgegen.

Start in die Saison verlief für die SG Starnberg/Söcking katastrophal

Dass die Spielgemeinschaft der FT Starnberg 09 und des SV Söcking zu diesem Zeitpunkt der Saison so gut dastehen würde, darauf hätten im September 2025 wohl nicht viele gewettet. Denn mit fünf Niederlagen aus den ersten fünf Spielen im Urlaubsmonat August war der Saisonstart katastrophal verlaufen. „Damals wäre es natürlich total vermessen gewesen, vom Aufstieg zu reden“, sagt Grießhammer rückblickend. Zumal anschließend die Duelle gegen die damals auf den Plätzen eins und zwei stehenden Top-Teams SG Antdorf/Iffeldorf und eben Raisting II anstanden.

In diesen Spielen aber zeigte das Team ein anderes Gesicht, setzte mit einem 5:1-Heimsieg und einem 4:1-Auswärtserfolg zwei Ausrufezeichen. „Danach wussten wir: Wenn wir gegen die ersten beiden Mannschaften so deutlich gewinnen, können wir so schlecht nicht sein“, erklärt Grießhammer.

Seitdem kann Starnberg/Söcking die Bilanz eines Spitzenteams vorweisen, gewann bis auf zwei Niederlagen und ein Unentschieden alle weiteren Spiele. „Der schlechte Start war personell bedingt. Danach hat es die Mannschaft wirklich toll gemacht“, sagt Grießhammer. Auch nach der einzigen Niederlage seit der Winterpause (0:2 gegen SV Eurasburg-Beuerberg) zeigte sie vor Wochenfrist mit dem 2:1-Erfolg im Spitzenspiel gegen Antdorf/Iffeldorf die richtige Reaktion. Die jungen Spieler seien technisch gut ausgebildet, wollten immer Fußball spielen und hätten außerdem die nötige Kondition, um 90 Minuten lang durchzulaufen, lobt der Co-Trainer.

Nun wartet mit der zweiten Mannschaft der in der Bezirksliga gegen den Abstieg kämpfenden Raistinger allerdings keine leichte Aufgabe. Wie Starnberg/Söcking haben auch die Gäste bisher einmal unentschieden gespielt und siebenmal verloren – nur eben zweimal weniger gespielt. „Sie sind auf Augenhöhe“, sagt Grießhammer. Zudem handle es sich ebenfalls um ein junges Team mit einem spielerischen Ansatz. Allerdings wisse man bei einer zweiten Mannschaft nie, wer am Ende kommt. Raistings Erste war am Freitagabend beim TSV Gilching-Argelsried zu Gast und ist bereits am Mittwoch wieder gegen den SV Planegg-Krailling gefordert.

Bei einer Punkteteilung würden die Gastgeber den Abstand halten und hätten den direkten Vergleich zudem für sich entschieden. Grießhammer betont jedoch: „Wir spielen nie auf Unentschieden.“ Mut macht die Personaldecke, laut dem Co-Trainer sind alle Spieler an Bord.

Ein Blick auf die Tordifferenz zeigt Vorteile für die Gastgeber: Während diese beim besten Angriff der Liga klar positiv ist (+24), ist sie bei Raisting II sogar knapp negativ (-1). Mit 44 Gegentreffern stellt der SVR II gar die zweitschwächste Abwehr der Kreisklasse 3.