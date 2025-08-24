Die SG Sexau/Buchholz eine Runde weiter im Pokal

Klarer 6:2 Erfolg gegen den Bezirksligisten Köndringen - toller Angriffsfussball der SG in der zweiten Häfte Die SG : Zwei Halbzeiten - zwei Gesichter. Bisher war es immer Hälfte Zwei, die Stirnrunzeln weckte , an diesem Samstag verzauberte sie in der zweiten Halbzeit ihre Anhänger mit temporeichem Angriffsfussball und schenkte ihrem höherklassigen Gegner 5 Tore ein.

"Die SG hat uns klar den Schneid abgekauft, wir konnten zu keinem Zeitpunkt an die gute Leistung der ersten Halbzeit anknüpfen," kommentierte ein sichtlich ernüchterter Gästetrainer Kranzer das Spiel nach dem Schlusspfiff. Köndringen war in Hälfte eins das bessere Team und ging schnell durch E. Romano mit 1:0 in Führung. Zwar konnte Ries kurz danach zum 1:1 ausgleichen, jedoch war es M. Eble, der die Gäste wieder mit 2:1 in Führung brachte. In dieser Phase des Spiels wirkte die Abwehr der Heimmannschaft nicht sattelfest. Köndringen stand hoch und eroberte so Bälle, die unmittelbar zu Gegenangriffen führten. Die blauen Stürmer waren oft einen Tick schneller am Ball und nutzten ihre Vorteile konsequent. Zur Halbzeit stand es "nur" 1:2 , womit die SG gut bedient war.