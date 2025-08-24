Die SG Sexau/Buchholz eine Runde weiter im Pokal

Klarer 6:2 Erfolg gegen den Bezirksligisten Köndringen - toller Angriffsfussball der SG in der zweiten Häfte
Die SG : Zwei Halbzeiten - zwei Gesichter. Bisher war es immer Hälfte Zwei, die Stirnrunzeln weckte , an diesem Samstag verzauberte sie in der zweiten Halbzeit ihre Anhänger mit temporeichem Angriffsfussball und schenkte ihrem höherklassigen Gegner 5 Tore ein.
"Die SG hat uns klar den Schneid abgekauft, wir konnten zu keinem Zeitpunkt an die gute Leistung der ersten Halbzeit anknüpfen," kommentierte ein sichtlich ernüchterter Gästetrainer Kranzer das Spiel nach dem Schlusspfiff.
Köndringen war in Hälfte eins das bessere Team und ging schnell durch E. Romano mit 1:0 in Führung. Zwar konnte Ries kurz danach zum 1:1 ausgleichen, jedoch war es M. Eble, der die Gäste wieder mit 2:1 in Führung brachte. In dieser Phase des Spiels wirkte die Abwehr der Heimmannschaft nicht sattelfest. Köndringen stand hoch und eroberte so Bälle, die unmittelbar zu Gegenangriffen führten. Die blauen Stürmer waren oft einen Tick schneller am Ball und nutzten ihre Vorteile konsequent. Zur Halbzeit stand es "nur" 1:2 , womit die SG gut bedient war.
Was immer es war, die Pausenansprache, der Energiedrink, jedenfalls ging nach dem Wiederanpfiff ein spürbarer Ruck durch die heimische Elf, die ihrerseits nun den Gegner regelrecht durch gekonnte Spielzüge an die Wand spielte. Köndringen brachte in Hälfte Zwei kaum mehr einen Fuß auf den Boden. Wie Derwische fielen die SG Stürmer über die Abwehr her und bombte die Blauen aus dem Stadion. Zwei weitere Klassetore von F. Ries drehten zuerst das Spiel, bevor ein sehenswerter Freistoß aus 25 Metern von D. Gutjahr auf 4:2 stellte. Ein Tiefenpass auf Ries , der anschließend auf J. Faiß querlegte, führte zum 5:2, bevor L. Schiavelli gegen zu diesem Zeitpunkt schon hoffnungslos zurückliegende Köndringer noch den 6:2 Endstand erzielte.
Strahlende Gesichter bei der SG und ein zufriedener Trainer Klausmann. Eine der positiven Fazite der Testphase , in der die SG ungeschlagen blieb, dürfte sein, dass das Team nun auch 1:1 Auswechslungen vornehmen kann, d.h., dass durch Auswechslungen das Gesamtgefüge in technischer und taktischer Hinsicht nicht geschwächt wird. Klausmann hat es geschafft, dass nicht nur 11 plus sechs, sondern siebzehn Spieler das Team bilden - ein wesentlicher Aspekt der Teambildung scheint erreicht zu sein. Die SG dürfte sich durch diesen Sieg Selbstvertrauen geschaffen haben hinsichtlich der kommenden Aufgabe am nächsten Wochenende, wo zum Hinrundenstart gleich das schwere Auswärtsspiel bei der SG Nordweil/Wagenstadt ansteht. Eine weitere , schwere Aufgabe, die nach den gezeigten Leistungen aber zuversichtlich angegangen werden kann.