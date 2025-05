Die SG Seelbach/Scheld feiert nun auch den Kreispokalsieg

Haiger. Die Fußballer der SG Seelbach/Scheld und ihr großer Anhang kommen aus dem Feiern kaum noch heraus. Nach dem Erreichen des Klassenerhalts in der Kreisoberliga sicherten sich die Kicker aus Herbornseelbach und Niederscheld am Mittwochabend auch den Kreispokalsieg. Vor schätzungsweise 650 Zuschauern hieß es auf dem Kunstrasenplatz in Fellerdilln im Kreisoberliga-Duell mit dem TSV Bicken 2:0 (1:0). Die Treffer erzielten Thomas Schulz (45.) und Marcel Merkardt (73.).