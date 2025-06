Die SG Röfingen/Konzenberg/Mönstetten zieht sich aus der KK zurück

Zu den Gründen sagt die sportliche Leitung der drei Vereine, dass durch viele Abgänge der letzten Jahre, die zum Schluss nicht mehr adäquat ersetzt werden konnten und die fehlende Zuverlässigkeit einiger Akteure es immer schwerer wurde eine schlagkräftige Kreisklassemannschaft auf die Beine zu stellen.

Auch nach dieser Saison werden die SG mit Bruno Lokodi (SV Grün- Weiss Baiershofen), Niklas Hieber (SG Kammeltal), Steffen Brennig (FC Ebershausen) und Manuel Tänzer (Karriereende) wieder vier Stammspieler der ersten Mannschaft den Verein verlassen.

Bis zum Schluss wurde von den Abteilungsleitern und den Vorständen der jeweiligen Vereine alles probiert, am Ende musste man sich aber am Donnerstag Abend vor dem letzten Punktspiel in einer demokratischen Mehrheitsentscheidung einräumen, dass es die beste Entscheidung sei einen Neuanfang in der A- Klasse zu starten.



„Wir müssen ehrlich zu einander sein und uns eingestehen, dass die Qualität nächstes Jahr nicht mehr für die Kreisklasse ausreicht“ war am Ende ein oft gehörtes Resümee.