Die SG Prechtal/Oberprechtal schlägt effektiv beim Freiburger FC II zu

Die SG Prechtal/Oberprechtal, Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga, feiert einen 4:1-Erfolg beim Freiburger FC II. Die Heimmannschaft zeigt sich vor dem Tor weniger kaltschnäuzig als der Favorit. Alle Spiele in der Übersicht.

In Sachen Routine konnte das junge Bezirksliga-Team des Freiburger FC den Gästen nicht das Wasser reichen. Die Startelf der Einheimischen war im Schnitt gut fünf Jahre jünger als die der SG Prechtal/Oberprechtal, die dank Santiago Fischer, Fabian Nopper, David Schill und Robin Dengler auch über viel höherklassige Erfahrung verfügte. Am Ende setzten sich die effektiveren Gäste durch. Mehr zum Topspiel im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 0:1 Fischer (12.), 0:2 Moser (39.), 1:2 Gruber (45.), 1:3 Fischer (62.), 1:4 Moser (72.). Schiedsrichter: Burgert (Freiburg). Zuschauer: 50.