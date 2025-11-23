Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der Freiburger FC II, hier mit Iven Horwitz (links), hatte mit 1:4 das Nachsehen gegen die SG Prechtal/Oberprechtal. Den Ball führt hier Simon Burger – genau gesagt: Der jüngere der zwei SG-Spieler dieses Namens. – Foto: Daniel Thoma
Die SG Prechtal/Oberprechtal schlägt effektiv beim Freiburger FC II zu
Erste witterungsbedingte Absagen in der Fußball-Bezirksliga +++ Die SG Freiamt-Ottoschwanden dreht Rückstand in Endingen zum 3:1-Auswärtssieg.
Die SG Prechtal/Oberprechtal, Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga, feiert einen 4:1-Erfolg beim Freiburger FC II. Die Heimmannschaft zeigt sich vor dem Tor weniger kaltschnäuzig als der Favorit. Alle Spiele in der Übersicht.
In Sachen Routine konnte das junge Bezirksliga-Team des Freiburger FC den Gästen nicht das Wasser reichen. Die Startelf der Einheimischen war im Schnitt gut fünf Jahre jünger als die der SG Prechtal/Oberprechtal, die dank Santiago Fischer, Fabian Nopper, David Schill und Robin Dengler auch über viel höherklassige Erfahrung verfügte. Am Ende setzten sich die effektiveren Gäste durch. Mehr zum Topspiel im BZ-Plus-Artikel.