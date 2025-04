Die SG Prechtal/Oberprechtal hat im Pokalfinale eine kurze Anreise

Die Endspielpaarung um den Fußball-Bezirkspokal steht: Am 29. Mai trifft in Elzach der FC Heitersheim auf die SG Prechtal/Oberprechtal.

Es ist nicht ganz eine „Finale dahoam“, aber ein Endspiel in direkter Nachbarschaft für die SG Prechtal/Oberprechtal an Christi Himmelfahrt in Elzach. Durch einen 4:1-Heimerfolg gegen die SG Simonswald/Obersimonswald, Ligakonkurrenten aus der Bezirksliga, löste die Mannschaft von Martin Schill ihr Finalticket. Im Endspiel wartet der A-Kreisligist FC Heitersheim, der sich ebenfalls in einem ligainternen Duell mit 3:2 nach Verlängerung bei den SF Eintracht Freiburg durchsetzen konnte.