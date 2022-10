Die SG Prackenbach |||/Moosbach gastiert im Derby beim FC Viechtach 2

Auch für die Reserve der Prackenbacher heißt es am Sonntag, Derbytime. Die Kuffner-Elf gastiert beim 1.FC Viechtach und möchte gerne wieder die volle Punkteausbeute einfahren.

In den letzten Partien spielte man ordentlich, wobei man stets knapp den kürzeren zog. Beim SV March 2, musste man nach 1:3 Führung noch eine 4:3 Niederlage einstecken, beim Heimspiel gegen den TSV Lindberg lag man 0:2 hinten, konnte aber Mentalität beweisen und stellte sogar das 2:2 her, aber am Ende hieß es 2:3 für die Lindberger Reserve. In der letzten Partie zu Hause konnte man fast den Tabellenführer aus Bischofsmais 2 ein Bein stellen, führte auch zweimal, trotzdem konnte der Gast mit 3:5 die Partie entscheiden. In diesen Spielen war einiges möglich gewesen, doch da spielten auch die Kräfte etwas mit. In der Defensive war man dann auch nicht immer konzentrierter. Vorne ließ man ebenso Chancen liegen.

Alles soll sich aber am kommenden Sonntag in der Regeninsel ändern, denn im Hinspiel konnte der 1.FC Viechtach 2 auch mit 2:0 nach Hause geschickt werden. Es wird aber nur funktionieren, wenn man wieder kämpft und eifrig an der Sache ist.