Die SG Osburg und der starke Start in die neue Saison

Der Saisonstart ist geglückt. In der ersten Runde des Kreispokals setzten sich die Hochwälder ausgerechnet gegen Berens‘ alten Verein aus Pluwig und Gusterath mit 2:1 durch. „Pluwig hatte als klassenhöherer A-Ligist mehr Spielanteile. Wir haben tief gestanden und wenig zugelassen. Am Ende hat die Effektivität das Spiel entschieden“, erinnert sich der 36-Jährige an den Überraschungscoup. Der Ligaauftakt in der B11-Liga beim SV Trier-Irsch II fiel mit einem 4:1 ebenso positiv aus. Doppelpacker Cristian Cancelo Martinez, Kevin Cottez und Erik Olayo trafen. „Es war kein einfaches Auswärtsspiel. Auch auf dieser Leistung können wir aufbauen“, so Berens.