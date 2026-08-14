 2026-08-13T12:20:01.944Z

Querpass

Die SG Osburg und der starke Start in die neue Saison

Kreisliga B 11: Florian Berens ist zurück auf der Fußballbühne. Gleich zum

von Lutz Schinköth · Heute, 18:03 Uhr · 0 Leser
Florian Berens will mit der SG Osburg oben mitspielen.
Florian Berens will mit der SG Osburg oben mitspielen. – Foto: FuPa

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Florian Berens
Florian Berens

Rund zwölf Jahre war Florian Berens als Spieler beim heutigen A7-Ligisten DJK Pluwig-Gusterath im Einsatz – abgesehen von jenen drei Jahren ab 2019, als er beim damals noch eigenständigen FC Schöndorf unter anderem als Spielertrainer fungierte. Nun ist das Pluwiger Urgestein zur SG Osburg/Thomm/Lorscheid gewechselt.

„In den vergangenen zwei Jahren habe ich ja nur noch mal ausgeholfen. Ich hatte nun wieder Lust, als Trainer einzusteigen – und das ausschließlich an der Seitenlinie. Dann ergab sich für mich die Möglichkeit in Osburg. Der Job als Trainer macht mir unglaublich viel Spaß“, berichtet Berens. Mit Luca Leonhard – er geht bereits in seine fünfte Saison als mitspielender Coach – hat er einen zuverlässigen verlängerten Arm auf dem Platz.