Die SG Orlen schon wieder im Pokalfieber

Mit Rückkehrer Leon Löber will die SG Orlen im Hessenpokal die Überraschung schaffen. – Foto: Sven Muntermann

TAUNUSSTEIN. Am Sonntag (15 Uhr) starten die Fußballer der SG Orlen in die „Pflichtspielsaison“. Der Aufsteiger in die Gruppenliga erwartet zur ersten Runde des Hessenpokals den Süd-Verbandsligisten SG Bornheim/Grün-Weiß Frankfurt. „Eigentlich sind es zwei Klassen Unterschied“, sagt Robin Menger, der zusammen mit Alexander Stieg, Wadim Arenkov und Volker Schiller die Taunussteiner trainiert. Denn der 28-Jährige erinnert daran, dass die Frankfurter als Vizemeister denkbar knapp via Relegation den Hessenliga-Aufstieg verpasst hatten. Klar, dass er die Grün-Weißen als Favoriten sieht.

Aber: „Wir wollen die Euphorie aus der letzten Saison mitnehmen“, betont Menger. Genau genommen hält diese Begeisterung schon eine ganze Weile länger an. Denn zwei Mal in Folge gewannen die Orlener zuletzt den Kreispokal und stehen somit wiederholt im Hessenpokal. Im letzten Jahr bekamen sie mit dem FC Eddersheim in Runde eins einen vermeintlich noch dickeren Brocken serviert. So verwunderte es nicht, dass gegen den Hessenligisten mit der 1:8-Niederlage gleich Endstation war.

Jetzt verleiht der diesjährige Aufstieg Flügel, der das Pokalfieber noch ein wenig steigern dürfte. Nun sehen die Chancen laut Robin Menger etwas besser aus, steht seinem Team doch auf heimischem Kunstrasen am Zugmantel ein breiter 21-Mann-Kader zur Verfügung. Nur drei Urlauber und zwei noch verletzte Spieler fehlen am Sonntag.

Kader-Tuning: Drei Rückkehrer und ein Neuer

Und mit vier erwartungsvollen Neuzugängen wird der Kader qualitativ aufgewertet. „Sie haben sich gut integriert, passen auch menschlich sehr gut“, freut sich Menger, der auch von einer stark ausgeprägten sozialen Komponente spricht. Von Vorteil sei, dass die beiden Gruppenliga-erfahrenen Alireza Mojahedi (SV Wallrabenstein) und Justin Hoffmann (SG Rauenthal/Martinsthal) Rückkehrer ins Aktiventeam der SGO sind und Leon Löber vom Oberligisten SV Gonsenheim (vorher SV Wiesbaden) schon in der Orlener Jugend gespielt hat. Aber auch von Dominik Bauer (TGSV Holzhausen, zog sich aus der Kreisoberliga zurück) verspricht sich der SG-Coach viel.

Ein Blick auf die Gruppenliga, die für die SGO am 2. August (15 Uhr) beim SV Erbenheim beginnt: „Wir möchten möglichst schnell die magische 40-Punkte-Marke erreichen“, hofft Menger. Ihm sei aber auch klar, dass in der 18er-Liga eventuell noch mehr Zähler nötig sein werden.





