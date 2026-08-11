Die SG Orken/Noithausen braucht noch Zeit für den Feinschliff

Wie präsentieren sich die Neuzugänge?

Mit der Integration der Neuzugänge ist der Trainer bislang sehr zufrieden. „Charakterlich sind alle top.“ Sportlich brauche die junge Mannschaft allerdings noch etwas Zeit. „Es wird noch dauern, bis alles verinnerlicht ist und wir richtig eingespielt sind.“ Dass dieser Prozess auch nach Saisonbeginn weitergehen wird, gehört für Zorn dazu.

Was ist drin in der Saison?

Beim Saisonziel bleibt der Trainer realistisch. Der Klassenerhalt hat oberste Priorität. Gleichzeitig möchte die SG Orken die Entwicklung der vergangenen Jahre fortsetzen. „Wenn wir unsere Platzierung aus der Vorsaison noch um ein oder zwei Plätze verbessern könnten, wären wir zufrieden.“