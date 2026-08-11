Die SG Orken/Noithausen braucht noch Zeit für den Feinschliff

Sieben Spieler gingen, sieben neue kamen: Bei der SG Orken/Noithausen steht in diesem Sommer eines im Mittelpunkt – aus vielen neuen Gesichtern schnell eine funktionierende Mannschaft für die Kreisliga A zu formen. Vieles braucht noch Zeit, doch genau damit hatte Trainer André Zorn gerechnet. Die Trainingsbeteiligung stimmt, die Stimmung ebenfalls – jetzt gilt es, die vielen neuen Bausteine Stück für Stück zusammenzufügen.
Die erste Aufgabe ist für André Zorn schnell erklärt: „Wir müssen die Defensive stabilisieren und eine Mannschaft formen.“ Nach sieben Ab- und sieben Zugängen brauche dieser Prozess Zeit. Gleichzeitig arbeitet der Trainer daran, feste Abläufe zu entwickeln, damit seine Mannschaft in der Saison schnell zu einer Einheit wird.
Trotz Ferien, Krankheiten und Orkener Schützenfest zieht Zorn ein positives Zwischenfazit. „Wenn Training war, waren viele da.“ Besonders freut ihn die Einstellung seiner Mannschaft. „Alle geben Vollgas, die Stimmung ist super und auch die Leistungen passen.“ Damit sieht der Trainer seine Mannschaft auf einem guten Weg.
Noch fehlt der Mannschaft die Abstimmung. „Man merkt, dass der Feinschliff noch fehlt“, sagt Zorn. Das sei nach den vielen personellen Veränderungen aber keine Überraschung. Gerade im Zusammenspiel und bei den Abläufen gebe es noch Arbeit, bis alles ineinandergreife.
Mit der Integration der Neuzugänge ist der Trainer bislang sehr zufrieden. „Charakterlich sind alle top.“ Sportlich brauche die junge Mannschaft allerdings noch etwas Zeit. „Es wird noch dauern, bis alles verinnerlicht ist und wir richtig eingespielt sind.“ Dass dieser Prozess auch nach Saisonbeginn weitergehen wird, gehört für Zorn dazu.
Beim Saisonziel bleibt der Trainer realistisch. Der Klassenerhalt hat oberste Priorität. Gleichzeitig möchte die SG Orken die Entwicklung der vergangenen Jahre fortsetzen. „Wenn wir unsere Platzierung aus der Vorsaison noch um ein oder zwei Plätze verbessern könnten, wären wir zufrieden.“