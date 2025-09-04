Die SG NieBar peilt die Teilnahme am Nord Cup an

Die SG NieBar beendete ihre dritte Oberligasaison auf einem starken 3. Platz. Dabei hatte das Team zum Ende der Hinrunde noch tief im Tabellenkeller gestanden, doch im Frühjahr konnte die Spielidee des ehrgeizigen Trainers Frank Weschke von dem lernwilligen Team immer besser umgesetzt werden. Dies führte dazu, dass die SG NieBar die Saison als Rückrundenmeister beendete und dabei reichlich Selbstvertrauen tanken konnte. Nun soll der erfolgreiche Weg, den Weschke mit seiner Mannschaft eingeschlagen hat, weiter fortgeführt werden.

Schmerzhaft ist nur der Abgang von Flügelflitzerin Nathalie Otto, die sich dem Regionalligisten SV Henstedt-Ulzburg angeschlossen hat, sich vor zwei Wochen aber einen Kreuzbandriss zugezogen hat und nun lange pausieren muss. Für die Torhüterposition konnten mit Lilly Scheff und Gina Saatmann zwei Spielerinnen verpflichtet werden. Dafür rückt Johanna Schmidt, die in der letzten Saison das Tor hütete, wieder in den Sturm.

Zu den Saisonzielen befragt, äußerte sich Trainer Frank Weschke wie folgt:

„Am 8. Juli sind wir in die Vorbereitung gestartet und haben neun Testspiele absolviert. Das Team ist absolut motiviert, sich weiterzuentwickeln. Wir trainieren intensiv und haben das Ziel, bis zum 30.11. unter den ersten vier Teams zu stehen, um beim Nord Cup der Frauen in der Sparkassenarena dabei zu sein. Dieses Ziel ist unheimlich ambitioniert, und viele Teams der Liga kommen dafür natürlich in Frage. Grundsätzlich besteht unsere Zielsetzung darin, den Klassenerhalt frühstmöglich zu realisieren. Wir wollen als Team unsere Idee von Fußball weiter erlernen und umsetzen. Die vielen jungen Spielerinnen sollen schnell ins Team wachsen und Anteil haben. Im Landespokal versuchen wir, so lange wie möglich dabei zu bleiben, und den Kreispokal wollen wir gern wieder nach Nienkattbek holen.“

Saisonauftakt gegen Meister SSC Hagen Ahrensburg

Zum Saisonauftakt am kommenden Sonntag um 14:00 Uhr erwartet die SG NieBar als Rückrundenmeister den amtierenden Meister SSC Hagen Ahrensburg, der nur knapp den Sprung in die Regionalliga verpasste.

„Der Start gegen den amtierenden Meister ist für uns natürlich eine große Herausforderung. Zusammen mit dem Spiel gegen den letztjährigen Zweitplatzierten Eichholz in der darauffolgenden Woche ist es ein schwerer Start in die Saison. Wir bekommen aber direkt einen Stand, wo wir stehen, und können uns dann gut einordnen. Gegen Ahrensburg wollen wir alles versuchen, um etwas mitzunehmen. Wir wissen, dass es sehr schwer werden wird, aber wir vertrauen auf unsere Stärken. Das Team ist absolut bereit und voller Energie, um in die Saison zu starten“, sagt Trainer Frank Weschke.

Kader SG NieBar – Saison 2025/2026

Torhüter: Lilly Scheff (neu: Henstedt-Ulzburg), Gina Saatmann (neu: Neudorf-Bornstein).

Abwehr: Svea Möller, Sarah Nicklaus, Lia Mohrdieck (neu: Rot-Schwarz Kiel), Alina Ecberger, Lara Scheff, Christin Engellandt (K), Lucie Hammerich, Lara Pahl (neu: TSV Aukrug).

Mittelfeld: Jana Reimers, Maleen Scheibenpflug, Joan Maus, Femke Harms, Stephanie Hofmann, Carolin Weschke (neu: nach Pause), Runa Lahrs (neu: TuS Rotenhof).

Sturm: Juliana Kabuth (neu: Neudorf-Bornstein), Laura Bahr, Johanna Schmidt, Lilly Jurkat-Einfeld.

Abgänge: Nathalie Otto (Henstedt-Ulzburg), Vivien Lüdtke (SG NieBar 2), Jana Hertel (SG NieBar 2).