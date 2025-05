Die SG meisterlich zum 2:0-Heimsieg gegen den VfR Aalen

Dabei hätte der Matchplan aber auch nicht besser aufgehen können. Keine 180 Sekunden rollte der Ball, da zappelte er auch schon im Netz der Gäste. Eine lange Linksflanke in die gegnerische Box, Fabian Eisele bedient im Zentrum volley Sturmpartner Michael Kleinschrodt, der es ebenfalls eilig hatte wuchtig die Aspacher Führung zu erzielen (3.). Die Hausherren dominierten die Partie, drängten auf das zweite Tor, beide Torhüter standen aber zunächst im Mittelpunkt.

So rettete Aalens Andreas Wick gegen Kleinschrodt in höchster Not (21.), auf der anderen Seite musste sich Maxi Reule nach einem Schuss von Luigi Campagna mächtig strecken (24.). Auch Mert Tasdelen versuchte sein Glück, verfehlte das Ziel aber knapp (31.). Besser machte es der stets gefährliche Kleinschrodt, als er den Ball über Niklas Mohr und der scharfen Hereingabe von Lukas Stoppel mit der Hacke zur 2:0-Pausenführung veredelte (35.).

Schnell erzählt ist der zweite Durchgang. Die Gäste zeigten sich bemüht ebenfalls auf die Anzeigetafel zu kommen, rieben sich aber an der sattelfesten SG-Defensive auf. Auch der souveräne Oberliga-Meister ging nicht mehr die höchste Pace. Zwar gab es noch die ein oder andere Möglichkeit, am Seitenrand liefen aber bei abnehmender Spieldauer schon die Vorbereitungen zur offiziellen Meisterparty.

So gelang dem Team von SG-Coach Pascal Reinhardt der souveräne 29. Saisonsieg im 31. Ligaspiel bei zwei weiteren Remis und einem Torverhältnis von herausragenden 96:19 Toren. Zahlen, die auch Matthias Harzer, Vorsitzender des wfv-Verbandsspielausschuss, zu würdigen wusste. Er überreichte schließlich mit seinen Glückwünschen Maxi Reule den Meisterwimpel und als Capitano Volkan Celiktas die Meisterschale in die Höhe streckte, war dies der Auftakt für die nächste lange Partynacht im Aspacher Fautenhau.



Das nächste Spiel

Am kommenden Mittwoch empfängt die SG Sonnenhof Großaspach dann die TSG Balingen zur vorgezogenen Partie des 33. Spieltages. Anpfiff in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 19 Uhr.