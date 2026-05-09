Die SG Lörzenbach/Mitlechtern ist in trockenen Tüchern

Gestern noch Gegner, morgen beste Freunde: Die KSG Mitlechtern (Clemens Kilian) und der SV Lörzenbach (Robin Adler) bilden in der nächsten Saison eine Spielgemeinschaft in der Fußball-Kreisoberliga. – Foto: Dagmar Jährling

Bergstraße. Mit den Reserven besteht die Spielgemeinschaft seit Saisonbeginn, jetzt ziehen die ersten Mannschaften nach. Die Spielgemeinschaft der Kreisoberligisten SV Lörzenbach und KSG Mitlechtern steht in den Startlöchern für die Saison 2026/27. Der entsprechende Antrag auf Genehmigung ist beim Kreisfußballausschuss Bergstraße eingegangen und positiv beschieden worden. Warum beide Vereine zum zweiten Mal eng zusammenarbeiten und wie der Knackpunkt Trainerfrage entschieden wurde, lest Ihr im Plus-Text auf Echo online.