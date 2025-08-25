Die SG Lenzkirch-Saig will mit Freude auf dem Boden bleiben

Trainer Zepf mahnt zur Zurückhaltung, spricht von drei Punkten im Kampf um den Klassenerhalt.
Die Zuschauer kamen an diesem Sonntagnachmittag auf ihre Kosten. Gleich acht Tore durften sie in der Partie zwischen der SG Lenzkirch-Saig und der SG Riedböhringen/Fützen bestaunen. Mit 5:3 behielten die Gastgeber aus dem Hochschwarzwald die Oberhand in diesem abwechslungsreichen Duell. "Es war ein verdienter Sieg", sagt Patrick Zepf. Der Trainer der SG Lenzkirch-Saig hatte für seine Mannschaft eine Menge Lob parat, allerdings fand er auch ein Haar in der Suppe. Oder besser: gleich deren drei. "Drei Gegentore sind schon etwas viel", meinte er tags darauf, doch der Frust darüber hielt sich naturgemäß in Grenzen.
Im gefiel besonders, wie wenig sich seine Spieler vom frühen Rückstand beeindrucken ließen. Es schien gar so, als ob dieses 0:1 seine Truppe erst richtig anstachelte, denn nur eine Minute später glich Torjäger Tim Rüdiger aus. Und die Hausherren setzten nach, erneut nur zwei Zeigerumdrehungen weiter sorgte Maurice Straub für die Führung. Wieder Rüdiger und Nico Maier mit einem direkt verwandelten Eckball schraubten das Ergebnis noch vor der Pause auf 4:1.
Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.