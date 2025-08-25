Die SG Lenzkirch-Saig will mit Freude auf dem Boden bleiben

Die Zuschauer kamen an diesem Sonntagnachmittag auf ihre Kosten. Gleich acht Tore durften sie in der Partie zwischen der SG Lenzkirch-Saig und der SG Riedböhringen/Fützen bestaunen. Mit 5:3 behielten die Gastgeber aus dem Hochschwarzwald die Oberhand in diesem abwechslungsreichen Duell. "Es war ein verdienter Sieg", sagt Patrick Zepf. Der Trainer der SG Lenzkirch-Saig hatte für seine Mannschaft eine Menge Lob parat, allerdings fand er auch ein Haar in der Suppe. Oder besser: gleich deren drei. "Drei Gegentore sind schon etwas viel", meinte er tags darauf, doch der Frust darüber hielt sich naturgemäß in Grenzen.