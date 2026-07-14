Die SG Langenpreising/Zustorf ist zurück auf dem Rasen! von Marco Auggenthaler · Heute, 13:36 Uhr · 0 Leser

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Endlich wieder Fußball – Die SG Langenpreising/Zustorf ist zurück auf dem Rasen! Die Sommerpause ist vorbei – endlich rollt der Ball wieder! Mit großer Vorfreude und jeder Menge Tatendrang ist die SG Langenpreising/Zustorf in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Bereits zum Auftakt herrschte auf dem Trainingsplatz reges Treiben: Insgesamt 36 Spieler konnte das Trainerteam um Alex Lippert und Neu Co-Trainer Florian Haider begrüßen. Besonders erfreulich war dabei die Teilnahme von fünf Spielern aus der eigenen A-Jugend, die sich in der Vorbereitung zeigen wollen.

Auch auf dem Transfermarkt hat sich einiges getan. Mit Florian Haider (FC Fraunberg), Jonas Schmidmüller (BSG Taufkirchen), Kevin Ehmke (TSV Wartenberg), Juri und Dominik Sengstock (FC Moosburg) konnte die SG gleich fünf Neuzugänge willkommen heißen. Die Verantwortlichen sind überzeugt, den Kader sowohl qualitativ als auch in der Breite hervorragend verstärkt zu haben. Die Mischung aus erfahrenen Spielern, talentierten Nachwuchskräften und den Neuzugängen macht Lust auf mehr – die Vorfreude auf die neue Saison ist riesig. Neu ist, dass die SG in der kommenden Spielzeit in der A-Klasse 5 an den Start geht. Natürlich ist es ein wenig schade, dass es nicht die A-Klasse 7 geworden ist, denn dort hätten mit dem TSV Wartenberg, dem FC Fraunberg und der SG Reichenkirchen einige stimmungsvolle Derbys gewartet. Doch jede Veränderung bietet auch Chancen: Viele der neuen Gegner kennen die SG noch nicht – ein kleiner Vorteil, den man für sich nutzen möchte.