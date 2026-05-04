Die SG Kaarst beendet im Finale ihre Durststrecke im Kreispokal In den vergangenen Jahren lief es den Pokalfinals nicht sonderlich gut für die SG Kaarst-Spielerinnen. Nun konnten sie in Rosellen das Blatt wenden und durften feiern. von RP / srh · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Die SG Kaarst siegt im Kreispokal-Finale – Foto: Nina Schmitz

Nach vier verlorenen Finals in Folge haben sich die Spielerinnen der SG Kaarst den Kreispokal geholt. Im Endspiel setzte sich das Team von Trainer Ludger Vernaleken in einem umkämpften und torreichen Duell mit 4:3 (2:1) gegen den Niederrheinliga-Rivalen SV Rosellen auf dessen Anlage durch.

In einer intensiven Partie entwickelte sich von Beginn an ein offener Schlagabtausch mit insgesamt sieben Treffern. Rosellen ging nach 15 Minuten durch Sandra Kosfelder in Führung, doch Kaarst antwortete prompt: Jasmin Vernaleken glich in der 18. Minute aus. Kurz vor der Pause drehte Lara Ulrich (39.) die Partie zugunsten der Gäste. Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel offen und temporeich. Melanie Helland traf in der 59. Minute zum 2:2 für Rosellen, ehe Kaarst erneut zuschlug: Kim Amfaldern (67.) und erneut Jasmin Vernaleken (75.) stellten auf 4:2. Der späte Anschlusstreffer durch Hendrikje Baurmann in der Schlussphase sorgte noch einmal für Spannung, doch Kaarst brachte den Vorsprung über die Zeit.