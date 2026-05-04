Die SG Kaarst beendet im Finale ihre Durststrecke im Kreispokal

Nach vier verlorenen Finals in Folge haben sich die Spielerinnen der SG Kaarst den Kreispokal geholt. Im Endspiel setzte sich das Team von Trainer Ludger Vernaleken in einem umkämpften und torreichen Duell mit 4:3 (2:1) gegen den Niederrheinliga-Rivalen SV Rosellen auf dessen Anlage durch.
In einer intensiven Partie entwickelte sich von Beginn an ein offener Schlagabtausch mit insgesamt sieben Treffern. Rosellen ging nach 15 Minuten durch Sandra Kosfelder in Führung, doch Kaarst antwortete prompt: Jasmin Vernaleken glich in der 18. Minute aus. Kurz vor der Pause drehte Lara Ulrich (39.) die Partie zugunsten der Gäste.
Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel offen und temporeich. Melanie Helland traf in der 59. Minute zum 2:2 für Rosellen, ehe Kaarst erneut zuschlug: Kim Amfaldern (67.) und erneut Jasmin Vernaleken (75.) stellten auf 4:2. Der späte Anschlusstreffer durch Hendrikje Baurmann in der Schlussphase sorgte noch einmal für Spannung, doch Kaarst brachte den Vorsprung über die Zeit.
„Wir haben verdient gewonnen und hatten insgesamt die besseren Chancen. Es war nicht unser bestes Spiel, aber eine gute Leistung“, sagte Kaarsts Trainer Ludger Vernaleken nach der Partie. „Es war ein klassisches Pokalspiel – zwar fair, aber sehr kämpferisch.“ Gerade mit Blick auf die vergangenen Jahre war der Erfolg für Kaarst von besonderer Bedeutung. „Wir sind sehr glücklich, dass wir endlich im Pokal gewonnen haben, nachdem Rosellen in den letzten Jahren immer das bessere Ende erwischt hatte“, so Vernaleken.
Entsprechend ausgelassen ging es auch hinterher zur Sache. „Wir haben ordentlich gefeiert – das haben wir zwar in den vergangenen Jahren als Zweiter auch, aber diesmal noch entspannter und ausgelassener. Es war auch sehr praktisch, dass wir am Sonntag spielfrei hatten.“ Anders die Frauen des SV Rosellen, die sich aber von der Pokalpleite nicht nachhaltig aus der Bahn werfen ließen. Sie feierten am Sonntag einen klaren Auswärtssieg beim SV Heißen.
SV Rosellen - SG Kaarst 3:4 (1:2)
Rosellen: Schönewald - Arndt (89. Fink), Hilgemann (80. Stommel), König, Dourgounis, Kosfelder (46. Heiland), Martini, Sochacki, Solf, Baumann, Buschmann
Kaarst: Gilliam - Breternitz, Kilian, Ludwig, Weyers, Arand (85. Ziemke), Rohrhoff, J. Vernaleken, Amfaldern, Schmitz, Ulrich (55. Ulrich)
Schiedsrichterin: Nika-Viktorija Birbaum
Tore: 1:0 (15.) Kosfelder, 1:1 (18.) J. Vernaleken, 1:2 (39.) Ulrich, 2:2 (59.) Heiland, 2:3 (67.) Amafaldern, 2:4 (75.) J. Vernaleken, 3:4 (90.) Baumann