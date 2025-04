Die SG Höcking Damen holen die ersten Punkte in der Rückrunde

Im zweiten Punktspiel der Rückrunde konnten die Mädels der SG Höcking/Ganacker/Haidlfing/Pilsting/Zeholfing einen klaren 4:1 Sieg gegen den FC Amsham feiern. Von Beginn an dominierten die SGlerinnen das Spiel. Einzig die Chancenverwertung lies zu Wünschen übrig. Nacheinander verpassten Sophia Waas, Katharina Kalup und Luisa Eiglsperger gute Einschussmöglichkeiten. In der 33. Minute erlöste Sophia Waas die Gastgeberinnen zum verdienten 1:0. Kurz vor der Pause wird Claudia Hoffmann in der Mitte schön freigespielt und erzielte die 2:0 Halbzeitführung. Auch nach dem Wechsel drängten die Gastgeber auf das gegnerische Tor. Ein Freistoß von Hannah Fischer konnte die Torhüterin nicht festmachen und Sophia Waas spitzelte den Ball über Linie. Im Anschluss wurde das Spiel durch die Wechsel zerfahrener. Jedoch hatte auch die junge Katharina Kalup gute Chancen sich in die Torschützenliste einzutragen, scheiterte jedoch jeweils knapp. In der 87. Minute war es wiederum die überragende Sophia Waas, als sie in die Tiefe angespielt wird und allein auf die Torhüterin zulief und sicher verwertete. Die nie aufgebenden Gäste kamen in der Schlussphase auch zu ihren Möglichkeiten und erzielten mit einem direkt verwandelten Freistoß den verdienten Anschlusstreffer.

Kommenden Samstag sind die Damen um das Trainerduo Tomahogh Jacob/Eiglsperger Leon um 15:00 Uhr bei der Spvgg Niederaichbach zu Gast.