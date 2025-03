Die SG Höcking Damen bereiten sich auf die Rückrunde vor

Sieg mit anschließendem Trainingslager

In einem weiteren Testspiel erreichten die Mädel der SG Höcking/Ganacker/Haidlfing/Pilsting/Zeholfing einen 3:2 Erfolg gegen den SC Ruhstorf. In dem spannenden Spiel gingen die Gastgeber in der 25. Minute durch Luisa Eiglsperger in Führung. Maria Graf konnte 7 Minute später mit einem Distanzschuss ausgleichen. Turbulent ging es weiter als die Höckinger in der 35. Minute durch Sophia Waas die erneute Führung erzielte. Die starken Ruhstorfer liesen nicht nach und konnten in der 54. Minute durch Anna Lazar wiederum den Ausgleich erzielen. Die vielen Wechsel brachten dann ein wenig Unruhe in das Spiel, jedoch schoss Bettina Reseneder, als sie von der Abwehr nach vorne ging, mit ihrem Treffer den 3:2 Sieg in der Endphase.