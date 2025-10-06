Die SG Hecklingen/Malterdingen bleibt weiter ohne Punktgewinn

Die Emmendinger Reserve kann nach dem 3:1-Sieg im Aufsteigerduell etwas aufatmen. Trainer Enrico Maffucci war erleichtert: "Beide Mannschaften kannten sich noch aus der Aufstiegsrunde. Wir hatten zuletzt viele Kranke und Verletzte. Heute haben wir Moral gezeigt und wollen jetzt den Aufwärtstrend fortsetzen. Wir haben etwas Zeit gebraucht, um uns an die neue Liga zu gewöhnen." Nach frühem Rückstand fand seine Elf immer besser ins Spiel und war letztlich auch der verdiente Sieger. Bei der SG Hecklingen/Malterdingen und Trainer Christian Bär geht das Warten auf den ersten Punktgewinn weiter. "Wir haben uns viel vorgenommen und dann den Kampf nicht ausreichend angenommen. Wir haben seit Wochen zu viele Urlauber. Es ist alles wichtiger als der Fußball", so Bär.