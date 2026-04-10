Die SG Hausham schlägt Reisach

Die SG Hausham gewinnt verdient mit 3:1 gegen Reisach. Die Knappen waren von Anfang an das spielbestimmende Team.

In der Kreisklasse 2 hat die SG Hausham unter der Woche den Relegationsplatz zur A-Klasse an die Fußballfreunde Geretsried weitergereicht. Die Knappen setzten sich am Mittwochabend im Nachholspiel gegen die SG Reisach zu Hause mit 3:1 durch.

Die Gastgeber waren an der Zentralen Sportanlage von der ersten Minute an das spielbestimmende Team. Entsprechend brachte Anian Trettenhann die Knappen in Führung. Doch nach einem individuellen Fehler kam das Schlusslicht aus dem Isarwinkel zum Ausgleich. Bebo Hartmann sorgte mit seinem Tor für die 2:1-Pausenführung der Haushamer. Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Heimischen alles im Griff. Spätestens das 3:1 von Felix Baumgartner direkt nach einer Zeitstrafe gegen die Gäste bedeutete die endgültige Entscheidung.

„Wir hatten das Spiel gut im Griff, und der Heimerfolg war eigentlich nie gefährdet“, sagt der Sportliche Leiter der Haushamer, Ender Sarbalkan. „Der Sieg war verdient und hätte durchaus höher ausfallen können. Der Dreier war jetzt wichtig, auch für den Kopf.“

SG Hausham – SG Reisach 3:1 (2:1) Tore: 1:0 Trettenhann (21.), 1:1 Russell (26.), 2:1 Hartmann (38.), 3:1 Baumgartner (74.). Zeitstrafe: Russel (73./Rei).