 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

Die SG Hammerweiher ist Meister

Teaser KLC DILLENBURG: +++ In der Fußball-C-Liga Dillenburg, Gruppe A, steht die SG Hammerweiher als Meister fest. Für den SSV Sechshelden II gerät der Kampf um den Aufstieg hingegen zum Drama +++

von Redaktion · Heute, 20:35 Uhr · 0 Leser
In der C-Liga steht nun auch die SG Hammerweiher als Aufstieger in die B-Liga fest. © André Bethke
In der C-Liga steht nun auch die SG Hammerweiher als Aufstieger in die B-Liga fest. © André Bethke

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Dillenburg. In der Fußball-C-Liga Dillenburg, Gruppe A, wird der Kampf um die Relegationsteilnahme und um den undankbaren dritten Platz erst am kommenden Samstag entschieden. Dafür sorgte der SSV Sechshelden II mit seinem 2:2 gegen die SG Hirzenhain/Nanzenbach I. Die SG Hammerweiher wiederum steht als Meister fest.

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