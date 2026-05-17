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Ligabericht
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Die SG Hammerweiher ist Meister
Teaser KLC DILLENBURG: +++ In der Fußball-C-Liga Dillenburg, Gruppe A, steht die SG Hammerweiher als Meister fest. Für den SSV Sechshelden II gerät der Kampf um den Aufstieg hingegen zum Drama +++
Dillenburg. In der Fußball-C-Liga Dillenburg, Gruppe A, wird der Kampf um die Relegationsteilnahme und um den undankbaren dritten Platz erst am kommenden Samstag entschieden. Dafür sorgte der SSV Sechshelden II mit seinem 2:2 gegen die SG Hirzenhain/Nanzenbach I. Die SG Hammerweiher wiederum steht als Meister fest.