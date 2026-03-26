Die SG Grafing/Aßling unterliegt Teutonia trotz starker erster Halbzeit

Die SG Grafing/Aßling verlor gegen den FC Teutonia mit 0:3. Torhüterin Lea Ernst verhinderte eine deutlichere Niederlage der Gastgeberinnen.

Der 13. Spieltag in der Kreisliga 01 brachte den Fußballerinnen aus Grafing und Aßling nicht den erhofften Überraschungserfolg. Mit 0:3 Toren mussten sie dem FC Teutonia die Punkte überlassen, der damit weiterhin der einzige wirkliche Titel-Konkurrent der Münchner Löwinnen ist.

Unzufrieden war man auf Seiten der Gastgeberinnen aber keineswegs. Denn in der ersten Halbzeit boten die Spielerinnen von SG-Coach Damir Barisic auf dem kleinen Grafinger Kunstrasenplatz dem Favoriten durchaus Paroli. Nur einmal musste Keeperin Lea Ernst hinter sich greifen (19.). „Wäre sie nicht im Tor gestanden, wäre es deutlicher ausgegangen“, lobte TSV-Chef Michael Kurzmeier die Leistung der Aßlinger Torhüterin.

Mit zunehmender Spielzeit wurde das Münchner Potenzial sichtbarer. Mit zwei weiteren Gegentreffern (75./78.) hielt sich diesmal die Niederlage aber in Grenzen (Hinspiel 2:6). „Wir müssen unsere Punkte nicht unbedingt gegen den Tabellenzweiten holen“, so Kurzmeier: „Entscheidend sind die Partien gegen die direkten Konkurrenten im unteren Tabellendrittel.“