Die SG Grafing/Aßling hält tapfer gegen den TSV 1860 München mit

Lange auf Augenhöhe mitgespielt: Katharina Auer (li.) mit der SG Grafing/Aßling gegen den TSV 1860 München. – Foto: SRO

Das Überteam der Kreisliga 1 (München) zu ärgern, das war das Ziel der Fußballfrauen der abstiegsgefährdeten SG Grafing/Aßling gewesen. „Das hat das Team definitiv geschafft. Wirklich schlechter waren wir nicht“, freute sich Betreuerin Marion Krecik über eine gute Leistung, die maßgeblich dazu beitrug, dass sich die Niederlage gegen den TSV 1860 München mit 0:3 (0:0) im Rahmen hielt.

Zu Gast auf dem Büchsenberg in Aßling waren die Löwinnen, die mit 19 Siegen aus 19 Spielen das Klassement beeindruckend anführen. Von Anfang an war die SG „konzentriert und klar in den Aktionen“ und ließ nicht viel zu. Bis zur 52. Minute hielt man das 0:0 und hatte auch selbst einige Chancen. „Diese müsste man einfach mal besser ausnutzen und das Tor machen“, haderte Krecik. Einen Freistoß konnte man dann nicht mehr verteidigen, sodass „Sechzig“ durch Ines Brock zum 1:0 traf.